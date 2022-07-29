Suudi Veliaht Prens Muhammed’in Fransa seyahatine insan hakları örgütlerinden tepki

Kaynak, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Macron, Prens Muhammed’i en son Aralık’ta Cidde’de görmüştü

51 dakika önce

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyareti insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Prens Muhammed ile bir akşam yemeği yedi.

Prens Muhammed, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülmesine onay vermekle suçlanıyor.

Muhammed ise suçlamaları reddediyor.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Nişanlımın celladının Elysée’de büyük bir törenle karşılanması nedeniyle öfkeliyim. Bu utanç verici” dedi.

Prens Muhammed’in Paris dışında, Cemal Kaşıkçı’nın kuzeni Emad Kaşıkçı tarafından 2011 yılında inşa edilen 14. Louis Şatosu’nda kaldı.

Pens Muhammed 2015’te bu şatoyu satın almıştı.

Muhammed’in dün akşam Macron ile yemeğinden birkaç saat önce üç insan hakları örgütü, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Muhammed hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Örgütler, Veliaht Prens Muhammed’in devlet başkanı olmaması nedeniyle dokunulmazlığı olmadığını ve Fransa’nın onu yargılayabilecek az sayıda ülkeden biri olduğunu savundu.

Görüşme öncesinde Fransız Cumhurbaşkanlığı’ndan bir kaynak, insan hakları konusuna “genel bir şekilde değineceklerini” fakat Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmenin daha önemli olduğunu söyledi.

Macron bir süredir Suudi Arabistan’dan petrol üretimini artırmasını talep ediyordu.