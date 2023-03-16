Emek ve Özgürlük İttifakı uzlaştı: HDP tek liste ısrarından vazgeçti, TİP kendi adıyla seçime girebilecek

Kaynak, Emek ve Özgürlük İttifakı

16 Mart 2023, 19:10 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) içinde yer aldığı 6 siyasi parti, 14 Mayıs seçimlerine “Emek ve Özgürlük İttifakı” olarak girme kararı aldı. Seçime ortak milletvekili listesiyle girilmesi yönünde dün MYK’da karar alan HDP, bugün ittifak bileşenleri ile yapılan toplantıda, bu tutumunu esnetti ve ittifakta yer alan partilerin “birbirlerinin milletvekili çıkarmasını engellemeyecek” şekilde seçime kendi isim ve listeleriyle girmesinin yolu açıldı.

Bu kararla bazı seçim çevrelerinde kendi isim ve listesiyle seçime girme konusunda ısrarlı olan Türkiye İşçi Partisi (TİP), kendi isim ve logosuyla seçime girebilecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) Eş Başkanları ve parti yöneticileri, bugün bir araya gelerek seçim işbirliği ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda izlenecek tutum görüştü.

TİP ve HDP önce uzlaşamadı, ara verildi

Toplantıda, HDP’nin MYK toplantısında alınan parlamento seçimlerine tek parti ve ortak liste ile girilmesi ile TİP’in, bazı seçim çevrelerinde kendi listesiyle seçime girme talebi de görüşüldü.

HDP; Çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, “tek parti, ortak liste” ile seçime girme kararı alınmıştı. Bu nedenle TİP’in ayrı liste önerisine HDP karşı çıkınca gerginlik yaşandı ve toplantıya ara verildi.

Verilen arada HDP ve TİP yöneticileri ayrıca görüşerek, toplantıda müzakerelere devam edilmesi kararı alındı.

HDP tutumunu esnetti

Yapılan tartışmaların ardından HDP yönetimi, “ortak liste” tutumunu esnetti. Buna göre, Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davasını seçim sonrasına bırakmaması halinde HDP 81 ilde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden (Yeşil Sol Parti) adaylarını gösterecek.

İlkesel olarak ittifakta yer alan siyasi partiler yine ortak listeden aday gösterilebilecek, ancak bazı seçim çevrelerinde ittifak içinde yer alan partiler “birbirlerinin milletvekili çıkarmasını engellemeyecek” şekilde seçime kendi isim ve listeleriyle girebilecek.

Buna göre bazı seçim çevrelerinde kendi isim ve logosuyla seçime girmek istediği bilinen TİP, “HDP’nin oylarını bölme” olasılığı düşük olan yerlerden aday çıkarabilecek. İttifak içinde yer alan EMEP de bazı yerlerde ayrı aday çıkarmayı tartışıyor. Partinin bu konudaki kararını da hafta sonu netleştirmesi bekleniyor.

TİP ve eğer ayrı liste çıkarma kararı verirse EMEP’in hangi illerde seçime gireceği konusunda da çalışma yürütülecek.

Ayrıca HDP’nin güçlü olduğu yerlerde, partinin yeni adresi olması beklenen Yeşil Sol Parti, adı altında seçime girilecek.

TİP’in seçime gireceği illerde ise ise “Emek ve Özgürlük İttifakı” çatısı altında seçime girilecek ve her iki partinin de isim ve amblemi ittifak listesinde yer alacak.

'Seçim ittifakı iradesi ortaya çıktı'

Toplantıdan sonra alınan kararlar ortak açıklamayla duyuruldu. Ancak, milletvekillerinin tek partiden mi aday gösterileceği yoksa, bazı partilerin kendi isim ve amblemiyle mi seçime gireceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada alınan kararlar şöyle duyuruldu:

“Mücadele ittifakı olarak başlattığımız süreci, genişleyerek bir seçim ittifakı haline de getirmek üzere bir irade ortaya çıktı. Seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı alındı. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak.

"Gündem başlıklarımızdan biri olan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili geniş çaplı bir tartışma yürüttük. Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini tekrar değerlendirme kararı almıştık. Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık.