Mısır, Al Jazeera muhabirini dört yıl sonra serbest bıraktı

Kaynak, Samira El Taher Fotoğraf altı yazısı, Hişam Abdülaziz 2019 yılında ailesini ziyaret etmek üzere gittiğinde Kahire'de tutuklanmıştı

Yazan, Raffi Berg

Unvan, BBC News

bir saat önce

4 yıldır Mısır'da cezaevinde olan Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera muhabiri Hişam Abdülaziz serbest bırakıldı.

Abdülaziz 2019 yılında ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Kahire'de "bir terör örgütüyle ilişkili olma" şüphesiyle gözaltına alınmış, önce serbest bırakıldıysa da sonra yeniden alınarak tutuklanmıştı.

Al Jazeera, gazetecinin Kahire'de ailesinin yanında olduğunu duyurdu.

Mısır'da 2013 yılındaki son liderlik değişiminden sonra Al Jazeera'nın çok sayıda muhabiri ve çalışanı tutuklanmıştı.

2013 yılının Temmuz ayında devlet başkanı Muhammed Mursi, kitlesel gösteriler ardından ordu tarafından devrilmişti.

İnsan hakları örgütleri o zamandan bu yana muhalefeti bastırmak amacıyla binlerce kişinin tutuklandığını söylüyor.

Tutuklananların çoğu, Mısır'ın yeni yönetimi tarafından yasaklanan Müslüman Kardeşler örgütü ile ilişkili olmakla suçlanıyor. Mısır yönetimi Al Jazeera'yı de Müslüman Kardeşler destekçisi olmakla suçluyor.

Hişam Abdülaziz 2019 yılında çalıştığı Katar'dan, Kahire'deki ailesini ziyaret etmeye gittiğinde, havaalanında gözaltına alınmıştı.

Bir akrabası, ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) Abdülaziz'in terör örgütüne üye olmakla suçlandığını söyledi.

Al Jazeera, gazetecinin tutukluluğunun defalarca "temelsiz iddialar" ile uzatıldığını ve sağlığının tehlikeye düştüğünü söylüyor.