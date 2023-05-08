Hindistan'da turist teknesi battı: En az 22 kişi hayatını kaybetti, kaçan tekne sahibi aranıyor

Kaynak, PTI Fotoğraf altı yazısı, Polis turistleri taşıyan teknenin fazla yolcu alması nedeniyle battığını söylüyor

8 Mayıs 2023, 13:04 +03 Güncelleme bir saat önce

Hindistan'ın Kerala eyaletinde batarak en az 22 kişinin ölümüne yol açan turist teknesinin sahibi hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tekne sahibinin olay yerinden kaçtığı ve halen arandığı bildiriliyor.

Kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Malappuram bölgesinin emniyet müdürü Abdül Nazar, teknenin batmasına, kapasitesinin çok üzerinde yolcu almasının sebep olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca teknenin gerekli ruhsata sahip olup olmadığını da soruşturuyor.

Görgü tanıklarının ifadelerinden, Pazar gecesi batan en fazla 25 kişi kapasiteli tekneye 50 kadar yolcu alındığı anlaşılıyor.

Kurtarma görevlileri Pazar gecesi boyunca çalışmalarını sürdürdüler.

Ölenler arasında bir aileden 11 kişinin de olduğu bildiriliyor. Okul tatili olduğu için yolcular arasında çok sayıda çocuk vardı.

Kerala eyaletinde bir günlük yas ilan edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında can kaybından büyük üzüntü duyduğunu yazdı.

Yolcuların çoğu devrilen teknenin altında kaldı ve havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışmaları da yavaşladı.

Kerala eyalet hükümetinin Spor ve Balıkçılık Bakanı V Abdurrahman en az dört kişinin hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

'Can yelekleri yoktu'

Mathrubhumi haber kanalına konuşan Şamir isimli bir kurtarma görevlisi, "Olay yerine ulaştığımızda tekne tamamen ters dönmüştü" dedi ve çıkardığı dört cesedin hiç birinde can yeleği olmadığını ekledi.

Hayatta kalan yolcular, yerel medyaya verdikleri mülakatlarda, teknedeki diğer yolcuların da kaza sırasında can yeleği giymediklerini söylediler.

Olayın meydana geldiği Tanur bölgesine yakın oturan Ambika adlı bir görgü tanığı Manorama haber kanalına, teknenin yaklaşışını izlediğini, çok neşeli ve mutlu bir ortam olduğunu anlattı ve şöyle sürdürdü:

"Fakat birden ışıklar söndü, tekne battı ve neşeli seslerin yerini imdat çığlıkları aldı."

Ambika hemen polisi arayarak haber verdiğini söylüyor "Ama bunun dışında bir şey yapamadık çünkü hava kararıyordu ve yolculara ulamamız imkansızdı" diye ekliyor.