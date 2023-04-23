Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Faruk Fatih Özer

23 Nisan 2023, 23:36 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özer, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Adliye'de savcılığa çıkarılan Özer, "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Özer, ifadesinde, "Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım. Devam eden süreçte de mağdurların zararların karşılama niyetindeyim" dedi.

Üzerine atılı "dolandırıcılık", "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını kabul etmeyen Özer, "Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım" dedi, sorulan diğer sorulara ise 12 Haziran'daki duruşmada cevap vereceğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer dahil 21 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Yakalanma ve iade süreci

20 Nisan 2021'de 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de Thodex hakkında resen soruşturma başlattı.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi.

MASAK raporuna göre sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildi, bunun önemli bir kısmı sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı.

Türkiye Özer'in iadesini istedi, yerel mahkeme başta talebi reddetti.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirdi, Özer 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürdü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onandı.