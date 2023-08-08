İtalya'da binlerce peynir tekerleği üzerine düşen bir üretici öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kaza buna benzer bir depoda yaşandı.

bir saat önce

İtalya’da bir üretici, binlerce peynir tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Giacomo Chiapparini, Lombardiya bölgesinde parmesana yakın bir tür peynir üretiyordu.

AFP haber ajasına konuşan itfaiyeci Antonion Dusi kazanın bir rafın kırılması sonucu yaşandığını söyledi.

Kırılan raf zincirleme etki yaratarak binlerce peynir tekerleğini düşürdü.

Peynir deposundaki rafların yüksekliğinin 10 metre olduğu kaydediliyor.

Tekerleklerin her biri de 40 kilo civarındaydı.

İtalyan itfaiyeci, Chiapparini’ye ancak 12 saatte ulaşılabildiğini söyledi.

Bölgede yaşayan bir görgü tanığına göre depodaki olay “gökgürültüsü gibi bir ses” çıkardı.

Olayın ekonomik maliyetinin ise 7 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

İtalyan medyasına konuşan Chiapparini’nin komşusu, peynir üreticisi adamı “çok bonkör, yardımsever biri” olarak anlattı.

Chiapparini’nin uzun süre önce bir çocuğunu kaybettiği de aktarıldı.

Milano’nun 50 kilometre doğusunda yaşanan ölümlü kazada depoda 25 bin civarında peynir tekerleği bulunuyordu.

Peynirin, parmesana yakın Grana Padano türü olduğu da aktarılıyor.