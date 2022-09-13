Hollanda hükümeti enerji faturalarını ödeyemeyenlerin 'borçlarını üstlenecek'

42 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda hükümeti, artan enerji fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyen ve elektriği kesilme tehdidiyle karşı karşıya kalan kişilerin borçlarını üstlenecek.

Hükümet bu adımla hem tüketicilerin mağdur olmasını hem de müşterilerin yükümlülüklerini getirememesi nedeniyle enerji şirketlerinin zor durumda kalmasını önleyecek.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, kış gelmeden yürürlüğe girmesi beklenen yeni plan uyarınca, artan enerji maliyetleri nedeniyle mali sıkıntı tehdidiyle karşı karşıya kalan yaklaşık 1 milyon aileye yardım eli uzatılacak.

Uzmanlara göre, bu 1 milyon aileden 600 bini daha önce hiç ödeme sorunu yaşamadı.

Ancak artan enerji fiyatları, bu aileleri borçla karşı karşıya bırakıyor.

Hükümetin hazırladığı plan, bu yıl yeni bir enerji sözleşmesi yapmak zorunda olan ya da yüksek oranlı değişken sözleşme yapan kişileri kapsayacak.

Ödeme yapılmaması halinde, bir enerji şirketinin birkaç kez hatırlatma yaptığı abonelerin borçları devlet tarafından devralınacak.

Uzmanlara göre, bu süreçte sistemin suistimal edilme olasılığı bulunuyor.

Hükümete göre ise hız, doğruluktan önemli.

Covid-19 salgını döneminde şirketlere verilen destek gibi; enerji faturalarında da önce borç devralınacak, sonra enerji borcunun gerçekten affedilip affedilmeyeceğine bakılacak.

Ödeme güçlüğü çeken kişilere yardım etmek için devlet tarafından özel bir fon oluşturulacak.

Enerji şirketleri de bu fona katkıda bulunacak.

Hükümet böylece hem tüketiciyi korumak hem de ödenmeyen borçlar nedeniyle enerji şirketlerinin zor durumda kalmasını önlemek istiyor.

Hollanda hükumeti, enerji fiyatlarındaki yüksek artışın önüne geçmek ve halkın bundan en az şekilde etkilenmesini sağlayacak nihai planı da Cuma günü ele alacak.