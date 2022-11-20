Dış basında Pençe Kılıç harekatı: 'İstanbul saldırısından bir hafta sonra Kürt militanlar hedef alındı'

Kaynak, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

bir saat önce

B﻿atı basını, "İstanbul'daki bombalı saldırıya cevaben, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlediğini" yazdı.

F﻿inancial Times "İstanbul saldırısının ardından Türk jetleri Kürt militanları vurdu" başlığını kullandı.

G﻿azete Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter'da yaptığı "Hesap vakti" paylaşımını öne çıkardı.

H﻿aberde "Türkiye'nin gece saatlerinde başlattığı ve Suriye ile Irak'taki Kürt militanları hedef alan hava saldırıları istikrarsız bölgedeki tansiyonu artırma riski taşıyor" dendi.

G﻿azete ayrıca "Kürt militanların sözcüsü" olarak bahsedilen bir kaynağın "saldırılarda 11 sivilin hayatını kaybettiğini" söylediğini aktardı.

F﻿inancial Times Türkiye'nin İstanbul'daki bombalı saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttuğunu ve Ankara'nın harekatı "meşru müdafaa" olarak nitelediğini belirtti.

F﻿T: Büyük bir harekat seçim öncesi Erdoğan'a desteği artırabilir

Financial Times'ın vurgu yaptığı bir diğer nokta ise Türkiye'de gelecek yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler.

G﻿azetenin yazısı şöyle devam ediyor:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl sürekli olarak sınırdaki Kürt militanları geri itmek için yeni operasyon tehditleri yapıyordu. Suriye'ye yapılacak yeni, büyük bir harekat gelecek yılki seçimler öncesinde Türk milliyetçilerinin Erdoğan hükümetine desteğini artırabilir."

"﻿Ancak Erdoğan yeni bir kara harekatı için gereken yeşil ışığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya ve İran'dan son aylarda alamadı."

"ABD, YPG'nin domine ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah ve eğitim desteği veriyor, ve Washington da Türkiye'nin Suriye'deki askeri müdahalelerini desteklemiyor. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde SDF'ye destek olan 800 kadar askeri var."

"Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk Türkiye'nin hava saldırıları sonrası Washington'ın Türkiye'den 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki zor durumu daha da istikrarsızlaştıracak bir şey yapılmamasının garantisini istediğini' söylüyor."

Gazete Bahreyn'deki güvenlik konferansında konuşan McGurk'ün "Bölgede istikrarı sağlayıp, korumaya çabalıyoruz ve tabii ki Türkiye ile sınırın güvenli olduğundan da emin olmak istiyoruz" dediğini aktardı.

F﻿T, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi saldırısından sonra ABD'ye "katil" dediğini de hatırlatıyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, S﻿uriye, Derik'te hedef alınan bir bina

G﻿uardian: "Kobani IŞİD'i yenen kentti"

G﻿uardian ise haberinde Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Ferhad Şami'nin "Kobani, IŞİD'i yenen şehir, Türk işgalci jetlerinin bombardımanı altında" tweet'ine yer veriyor.

G﻿azete Kürtlerin yoğunlukta olduğu Kobani'nin 2014'te IŞİD kontrolüne geçtiğini, ancak 2015'in başlarında Kürt savaşçıların kenti geri aldığını hatırlatıyor.

G﻿uardian, PKK ve YPG'nin İstanbul'daki saldırı ile ilişkili olduğu iddialarını reddettiğini de vurguluyor ve "Ancak Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın saldırının emrinin Kobani'den verildiğine inandığını söyledi" ifadesini kullanıyor.

I﻿ndependent gazetesi ise Türkiye'nin hava harekatında 31 kişinin öldüğü iddiasına yer veriyor. Gazete ölenlerin kimliklerine dair detaylı bir bilgi vermezken, aralarında Suriye ordusundan askerlerin olduğunu belirtiyor.

V﻿urulan yerlerin genellikle kırsal kesim olduğunu aktaran Independent gazetesi de Kobani'nin IŞİD ile mücadeledeki önemine dikkat çekiyor.

G﻿azete ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da Irak'ın kuzeyindeki Kürt isyancı gruplara yönelik büyük bir operasyon başlatacağını duyurduğunu aktarıyor. İran güvenlik güçlerinin Kürt nüfusun yoğun olduğu Mahabad kentindeki baskınlarda birçok kişiyi öldürdüğü bilgisi de veriliyor.

T﻿elegraph gazetesi de Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatı duyurduğu ilk tweetinde "hesap zamanı" yazdığına dikkat çekiyor.

G﻿azete operasyonun ABD ile Türkiye arasında tansiyonu yükseltme riski taşıdığını ve Washington'ın sürekli olarak Ankara'yı Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlarına karşı uyardığını belirtiyor.

Kaynak, Getty Images

W﻿SJ: Kürt güçler 11 sivilin öldüğünü söylüyor

A﻿merikan Wall Street Journal gazetesi ise Suriye Demokratik Güçleri sözcüsünün, hava harekatında 11 sivilin öldüğünü ve Kobani'de bir hastanenin vurulduğunu söylediğini öne çıkarıyor.

H﻿aberde "11 kişinin öldüğü iddiasını sorduğumuz Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'sadece teröristler ve saklandıkları yerler vuruldu' açıklamasını tekrar etti" deniyor.

G﻿azete, PKK'nın ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terörist örgüt olarak kabul edildiğini hatırlatıyor.

W﻿SJ, Türkiye'nin bölgedeki hava harekatı sayısının da son yıllarda arttığını belirtiyor.