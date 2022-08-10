ABD'de yetiştirme tesisinden kurtarılan 4 bin beagle cinsi köpeğe yuva aranıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 4 yaşındaki Molly, ailesinin almaya karar verdiği beagle cinsi köpeği seviyor

10 Ağustos 2022, 12:34 +03 Güncelleme 12 dakika önce

ABD'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı köpek kurtarma çalışmalarından birinde kurtarılan yaklaşık 4 bin beagle cinsi köpeğe yeni yuva aranıyor.

Köpekler Virginia eyaletindeki bir tesiste yetiştiriliyor ve daha sonra ilaç deneyleri için laboratuvarlara satılıyordu.

Tesis geçtiğimiz haftalarda hayvan hakları ihlalleri nedeniyle kapandı.

Bölgedeki yardım kuruluşları köpekleri sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor.

Reuters'a konuşan hayvan hakları kuruluşu Humane Society'nin Başkanı Kitty Block, "4 bin gerçekten çok fazla. Bütün bu köpekleri tesisten çıkarmamız en az 60 gün sürecek. Onları sevgiyle bakılacakları evlere sahiplendirmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, yetiştirme tesisinin kurucusu Envigo RMS adlı şirkete Mayıs'ta dava açmış ve şirketi hayvanlara defalarca kez eziyet etmekle suçlamıştı.

Bakanlığın müfettişleri tesisi ziyaret ettiğinde tedavi edilebilecek hastalıkları olan bazı köpeklerin öldürüldüğünü tespit etmişti.

Köpeklere aynı zamanda içinde kurtçuk, küf ve dışkı bulunan yemeklerin verildiği, bazı anne köpeklere ise hiç yemek verilmediği paylaşılmıştı.

Tesiste bulunan 25 yavru köpeğin de soğuktan öldüğü bildirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 200 köpek California'daki bir hayvan hakları kuruluşuna verildi

CBS haber kanalına göre Envigo RMS, mahkeme sürecinde iddiaların tümünü reddetti, ancak tesisi kapatacağını ve köpekleri Humane Society'nin bakımına devredeceğini söyledi.

Köpeklerin bugünlerde yeni yuvalarına gitmeden sağlık kontrolü ve aşıları yapılıyor.

Hayvan hakları kuruluşları, bazı köpeklerde travma belirtileri olduğunu, özellikle yavruların daha önce hiç kucağa alınmadığını ve nasıl oyun oynanacağını bilmediğini söylüyor.

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Reuters'a konuşan Virginia Senatörü Bill Stanley, kurtarma operasyonunun yıllardır devam eden bir süreç olduğunu paylaştı.