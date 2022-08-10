İranlı zanlıya John Bolton'a suikast girişimi suçlaması

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19 dakika önce

ABD'de İranlı bir şüpheliye eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a suikast girişimi suçlaması yöneltildi.

ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızları üyesi Şahram Pursafi'nin İran'da olduğunu ve suikast planlama iddiasıyla arandığını belirtti.

Ayrıca Pursafi'nin büyük ihtimalle, İran'ın en güçlü komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü Amerikan saldırısının intikamını almaya çalıştığı belirtildi.

Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki askeri operasyonlarını yöneten isimdi.

62 yaşındaki general, Devrim Muhafızları'nın seçkin kuvvetleri Kudüs Gücü'ne komuta ediyordu. Süleymani, Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle bir ABD saldırısında öldürülmüştü.

Pursafi'ye yönelik suçlamaları açıklayan Amerikan Adalet Bakanlığı, Mehdi Rezayi adıyla da bilinen Pursafi'nin ABD'deki bazı kişilere Bolton'ın Washington ya da Maryland'de öldürülmesi için 300 bin dolar para teklif ettiğini öne sürdü.

Suçlamalarda, Pursafi'nin internet üzerinden tanıştığı ABD'de yaşayan bir kişiden, yazdığını söylediği bir kitap için Bolton'ın fotoğraflarını çekmesini istedi. Daha sonra bu kişi Pursafi'yi başka bir kişiyle tanıştırdı ve bu kişiden Bolton'ı öldürmesi ve cinayetin görüntülerini çekip kanıtlaması istendi.

Bolton yapıtğı yazılı açıklamada Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ve Adalet Bakanlığı'na çalışmaları için teşekkür etti.

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Süleymani öldüğü dönemde, İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ikinci en güçlü isim olarak görülüyordu. Kudüs Gücü doğrudan Hamaney'e bağlı ve Süleymani ulusal bir kahraman olarak değerlendiriliyordu.