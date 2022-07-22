Metinvest CEO’su: Rusya, Ukrayna'dan çaldığı 600 milyon dolarlık çeliği Asya ve Afrika’ya satıyor

Kaynak, Reuters

bir saat önce

Rusya’nın Ukrayna’nın en büyük çelik fabrikasında ve limanlarda el koyduğu piyasa değeri 600 milyon dolardan fazla olan çeliği, iç piyasada pazarladığı ve Asya ile Afrika’da sattığı öne sürüldü.

Mauripol kentindeki Azovstal Çelik Fabrikası'nın bağlı olduğu Metinvest’in CEO’su Yuriy Rizhenkov, BBC’ye yaptığı açıklamada, çeliğin bir bölümünün Avrupalı müşteriler tarafından parası ödenmiş siparişler olduğunu söyledi.

Yüzlerce Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal Çelik Fabrikası, iki aydan uzun süren kuşatma ve bombardımanın ardından Mayıs’ta Rus güçlerinin eline geçmişti.

Aşırı sağ gruplarla bağlantılı Azov Taburu mensuplarının üslendiği fabrikanın tahliyesiyle liman kenti Mariupol tamamen Rusya’nın denetimine girmişti.

Mauripol, Ukrayna’nın en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri.

Azovstal ve aynı gruba bağlı İliç çelik fabrikası Ukrayna çeliğinin yüzde 40’ını üretiyordu.

'Rusya, Avrupalıların çeliğini çalıyor'

Metinvest’in CEO’su Rizhenkov, fabrikada 300 çalışanın yanı sıra bu kişilerin 200 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Rizhenkov, kamuya açık kaynaklar ve şirketin kendi ulaştığı bilgilere dayanarak Ukrayna’dan götürülen çeliğin bazı ülkelere satıldığını öne surdü ve “Yaptıkları şey yağmacılık. Sadece bize ait olan çeliği değil, Avrupalı müşterilerin parasını ödediği çeliği de çalıyorlar” dedi.

Yuriy Rizhenkov, “Bir aşamada Ruslar sadece uluslararası mahkemeler değil ceza mahkemelerinde de yargılanacaklar. Peşlerini bırakmayacağız” diye konuştu.

BBC’nin iddialarla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yanıt alma girişimi sonuçsuz kaldı.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden uluslararası hukuk uzmanı Prof. Marko Milanovich, savaşlarda yağmalamanın çok yaygın olduğunu belirterek “Dava açılabilir ama yağmacı devlete açılan davalarda tazminat alma olasılığı çok düşük. Fakat manevi bir tatmin peşinde olabilirler. Rusya’nın kuralları ihlal ettiğinin mahkemede tescillenmesi önemli olabilir” dedi.