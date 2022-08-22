Enerji devleri TOTAL ve ENI: Kıbrıs açıklarında önemli miktarda gaz bulduk

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ENI- TOTAL ortaklığına ait sondaj gemisi.

19 dakika önce

Fransız enerji devi Total ve İtalyan ENI, Kıbrıs açıklarındaki aidiyeti tartışmalı Cronos-1 sahasında önemli miktarda doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

ENI'den yapılan açıklamada, "İlk tahminler 70 milyar metreküp gaz olduğu yönünde. Alanda yeni keşif çalışmaları yapılacak" denildi.

Bununla birlikte Kıbrıs açıklarında hala henüz çıkarılmamış üç doğalgaz keşfi yapılmış oldu.

Bu buluş da Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın işgalinden sonra alternatif gaz kaynakları aradığı bir dönemde geldi.

Kıbrıs Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıbrıs ve enerji şirketlerinin "buluşu Avrupa'nın enerji güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacak şekilde optimize etmek için çalışmalarına başladığı" belirtildi.

Rakip Exxon ve Qatar Petroleum da Doğu Akdeniz bölgesinde keşif çalışmaları yapıyor.

Kıbrıs makamları geçen Mart ayında da adanın güneybatısındaki bir başka bölgede de yüksek kaliteli doğalgaz rezervini teyit ettiğini açıklamıştı.

Ancak Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları, bazı alanlarda hak iddia eden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminden sert tepkiyle karşılaşıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Mısır kıta sahanlıklarında bulunan doğalgaz kaynaklarına ABD, Fransa, İtalya ve Katar'dan şirketlerin yatırım yapması, bu bölgedeki tüm çekişmeleri uluslararası düzeye taşıyan bir unsur haline geldi.

Doğu Akdeniz gerilimi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'in Batı sınırlarında yaşanan ikili gerginlik çok taraflı bir boyuta ulaştı.

Yunanistan, Türkiye ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler haricinde ABD, Fransa ve Almanya ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşlar da konuya müdahil oldu.

İtalyan ENI ve Fransız Total Eni Cyprus ve EP Cyprus adlı yerel şirketlerle işbirliği yapıyor ve bu şirketlerle % 50 ortak.

Son olarak Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon faaliyetlerine hız katması amaçlanan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han 5 Ağustos'ta törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan Taşucu Limanı'ndaki törende geminin Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusunda görev yapacağını belirtmiş ve "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız" ifadelerini kullanmıştı.