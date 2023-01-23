Erdoğan: İsveç, NATO'ya başvurusuyla ilgili bizden destek beklemesin

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49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsveç'te Cumartesi günü gerçekleşen Kuran yakma eylemine tepki gösterdi ve Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” dedi.

İsveç'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen siyasetçi Rasmus Paludan, Cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz” ifadelerini de kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi reddediyorlar” dedi.

Kuran yakılmasına tepki gösteren Akar, “Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

Ne olmuştu?

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın. Cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakmasına Türkiye tepki göstermişti.

Türkiye, eyleme sert biçimde karşılık vermişti. İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Cuma günkü Türkiye ziyareti de iptal edilmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson olayı "saygısızlık" olarak nitelendirdi ve olaydan rahatsızlık duyan Müslümanların yanında olduğunu söylemişti.

Kristersson, Twitter paylaşımında, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" dedi.

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İsveç'in İstanbul'daki konsolosluğu önünde de eylemi kınayan protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Eylem öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP sözcüsü Ömer Çelik de eylemin yetkililerce engellenmemesine tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveçli mevkidaşının ziyaretinin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" demişti.

Çavuşoğlu, İsveç makamlarına eylemin gerçekleşme saatine kadar "izni iptal etme" çağrısında bulunmuştu.

Jonson’un ziyaretinde, İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin Türkiye’nin itirazlarının ele alınması bekleniyordu.

Jonson ise, Cuma günü Almanya’daki ABD askeri üssünde Bakan Akar ile bir araya geldiğini ve birlikte ziyareti ertelemeye karar verdiklerini söylemişti.