ABD ve Kanada'da kar fırtınası: Uzmanlar 'soğuk ısırması' uyarısı yaptı

Kaynak, Getty Images

23 Aralık 2022, 13:14 +03 Güncelleme 46 dakika önce

Uzmanlar ABD ve Kanada’da hızla soğuyan havanın, 5-10 dakika içinde çıplak tende "soğuk ısırmasına" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Soğuk ısırmasının, Iowa eyaletindeki Des Moines gibi büyük kentlerde bile büyük bir tehlike olabileceği belirtiliyor.

Soğuk ısırması; burun, yanaklar, el ve ayak parmaklarına kan akışının azalmasıyla ortaya çıkıyor.

Sıcak kan akışının kesilmesi dokuların donmasına ve yırtılmasına bazı vakalarda da uzuvların kesilmesine yol açabiliyor.

Ancak soğuğun insan vücudundaki en büyük etkisi hipotermi.

Hipotermi vücut sıcaklığının düşmesiyle oluşuyor ve aşırı vakalarda, kontrol edilemeyen titreme, ellerde kontrol kaybı, uzuvların da morarmasına yol açıyor.

Bu sırada beyin de yavaşlıyor ve düşünceler karışıyor, konuşma zorlaşıyor ve kurban irrasyonel hareketler sergileyebiliyor.

Kuzey Kutbu'ndan gelen fırtınalı hava nedeniyle ABD ve Kanada'da 135 milyon kişiye, yılın en çok seyahat edilen dönemlerinden Noel tatilinde hava durumu uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, soğuk hava nedeniyle on yılların en buzlu Noel tatilinin geçirilebileceğini söylüyor.

Kaynak, Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden “Bu bizim çocuklumuzdaki karlı bir gün değil, bu ciddi bir durum” dedi.

Kuzey Kutbu’ndan gelen hava kütlesinin, düzensiz göçmenlerin sokaklarda yaşadığı El Paso’da sıcaklığın -10 dereceye düşmesine ve yoğun rüzgarlara neden olacağı belirtildi.

Fırtına, Colorado’da Wyoming’e ve kuzeyde Minnesota’da etkili oluyor.

Sadece 12 saat içinde Wyoming eyaletindeki otoban devriyeleri 787 yardım çağrısı ve 104 kaza ihbarı aldı.

Fırtınanın bazı yerlerde elektrik kesintilerine yol açabileceğinden de korkuluyor.

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, fırtınanın ulaşmasından önce acil durum ilan etti.

Kentucky, Kuzey Carolina, Batı Virginia, Georgia ve Oklahoma eyaletleri de acil durum ilan ederken, Wisconsin’de “enerji acil durumu” duyurusu yapıldı.

ABD'de Perşembe ve Cuma 5300’den fazla uçuş iptal edildi.