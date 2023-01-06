Hükümetten Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı sürecine tepki

Kaynak, DHA

7 Ocak 2023, 00:28 +03 Güncelleme 35 dakika önce

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa, cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi için görüşme aşamasına geldi.

Son toplantıdan sonra yapılan açıklamada artık cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı üzerinde tartışılacağı belirtildi.

Böylece genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişareler başlayacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken cumhurbaşkanı adayının siyasi sorumluluk taşıyan genel başkanlardan biri olması gerektiğini dile getirdi.

Cuma günü Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, süreçler ile ilgili genel başkanların imza yetkisinin olacağını dile getirdi.

"Tek aday çıkartacaklarını" belirten Davutoğlu, “(Adaya) Biz altı kişilik bir takımız, seni kaptan yapıyoruz diyeceğiz ama oyunun kuralları belli" dedi.

Bu açıklamaların üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Altılı Masa’nın bir özel kalem müdürü aradığını” söyledi:

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Avukatlar Buluşması" organizasyonuna katılan Bozdağ, şunları söyledi:

“Bunlar, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyor, kendilerine itaat edecek bir emir eri arıyorlar.

“Dün dinledikten sonra bunu da değiştiriyorum. Bunlar, Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil, altı lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor. Bunlar imzalayacak, o gereğini yapacak.”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Öyle anlaşılıyor ki Altılı Masa’nın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar'' dedi.