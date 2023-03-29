Ağıralioğlu, İYİ Parti’den istifa etti

Kaynak, Ağıralioğlu

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Ankara

27 dakika önce

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Ağıralioğlu, partisinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklamıştı.

Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi.

İYİ Parti Meclis grubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı gösterme grup kararına da katılmayan Ağıralioğlu, geçen hafta yaptığı basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tepki göstermişti:

“Masada bize pusu kuruldu. Kemal Bey'in adaylığının dayatılmasına itiraz ediyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeline dönüştü.”

Ancak İYİ Parti yönetimi, yeniden milletvekili adayı olmayan Ağıralioğlu için disiplin sürecini işletmedi.

Ağıralioğlu Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye dün yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti.

Akşener randevuyu iptal etti

Ağıralioğlu, dün Habertürk televizyonunda program yapan Mehmet Akif Ersoy’a attığı mesajda Akşener’le görüşüp vedalaştıktan sonra istifa edeceğini belirtmişti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağıralioğlu için, “Akşener ile telefonda görüşüp randevu aldığını, vedalaşmak ve helalleşmek için görüşmeye gideceğini, akabinde istifa edeceğini paylaştı” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu’nun istifasının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün 13.00 olarak belirlenen randevuyu iptal etti.

İYİ Parti kaynakları, Akşener’in, “istifa kararının ardından görüşmeye gerek duymadığını” belirterek randevuyu iptal ettiğini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise daha sonra yaptığı açıklamada, “İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir” sözlerini dile getirdi.