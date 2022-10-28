Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, G﻿üneş, 2015-2019 yılları arasında görev yaptığı Beşiktaş ile iki kez Süper Lig şampiyonu oldu.

28 Ekim 2022, 12:07 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Beşiktaş’ta Valerian Ismael’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi. Güneş, 2015-2019 yılları arasında çalıştırdığı siyah beyazlı takımla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Süper Lig’de bu sezon 11 maça çıkan Beşiktaş, topladığı 19 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar Ismael yönetiminde çıktığı bu maçlarda beş galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş, bir maç eksiğiyle zirvede bulunan Fenerbahçe’den yalnızca dört puan geride olsa da, çıktığı son altı maçta bir galibiyet alabildi.

Ismael, oyuncu tercihleri, oyun istemi ve devamlılık sorunları gibi nedenlerle futbol kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ise çeşitli defalar Fransız hocanın arkasında olduğunu açıklamış ve sözleşmesinin sonuna kadar Ismael’le çalışacağını açıklamıştı.

Geçen sezon Mart ayında görev başına gelen Fransız teknik direktör İsmael, geçen hafta deplasmanda son dakika golü ile 2-1 kaybedilen Hatayspor maçı sonrasında istifaya davet edilmişti.

Çarşamba günü kulüpten yapılan açıklamada Ismael ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Ismael’in karnesi

Geçen sezon ortasında takımın başına geçen 47 yaşındaki Valerian Ismael, 8 maçta elde ettiği üç galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyetle ligi altıncı sırada tamamladı.

Bu maçlarda takımını üçlü savunmayla oynattı.

Yeni sezona da bu taktik düzenle gireceğinin emarelerini yaz hazırlık kampında verse de ligin başlamasına kısa bir düre kala dörtlü savunmaya döndü.

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Ligin altıncı haftasında Başakşehir’e 1-0 kaybeden Beşiktaş, daha sonra sırasıyla İstanbulspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Giresun deplasmanından tek golle galip ayrılsa da sonraki maçta kendi evinde Trabzonspor’la oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Ligin son haftasında ise Pazartesi günü Hatayspor’a son dakika golü ile mağlup oldu.

Bu sezon maç başına 1,80 puan ortalamasıyla oynayan Valerian Ismael, futbol yorumcuları tarafından “etkili ve baskılı oyun oynatmasına rağmen bunu 90 dakikaya yayamadığı” gibi gerekçelerle eleştirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ş﻿enol Güneş yönetimindeki Türkiye Milli Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Güneş’in ikinci dönemi

70 yaşındaki Şenol Güneş, Beşiktaş kulüp tarihinde üst üste şampiyonluk yaşayan tek yerli teknik direktör unvanına sahip.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş’a iki şampiyonluk kazandıran deneyimli teknik direktör, görev süresi boyunca Beşiktaş’ın başında 198 maça çıktı.

Bu maçlarda 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 mağlubiyet alan Güneş, Transfermarkt verilerine göre maç başına 1,98 puan ortalaması tutturdu.

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1988 yılından beri teknik direktörlük yapan Güneş, kariyerine Trabzonspor’da başladı.

Karadeniz ekibini daha sonra farklı dönemlerde üç kez daha çalıştırdı.

Kulüp kariyerinde ayrıca Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor ve Güney Kore takımı FC Seoul'da görev yapan Güneş, iki farklı dönemde Türkiye A Milli Futbol takımını da çalıştırdı.

Milli Takım’daki ilk döneminde 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etti. Bu Türkiye’nin milli takımlar düzeyinde elde ettiği en büyük başarı oldu.

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İkinci döneminde Milli Takım’ı 2020 Avrupa Şampiyonası’na götürme başarısı elde etse de, takımı turnuvada hiç galibiyet elde edemeyince görevine Eylül 2021’de son verildi.

Güneş, bu tarihten bu yana bir takım çalıştırmıyordu.