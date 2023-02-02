İran'da gösterilerde kör edilen protestocular sosyal medyada bir araya geliyor

İran'da gözlerini kaybeden protestocular: 'Gözüme nişan aldın ama kalbim hala atıyor'

bir saat önce

Yaralı bir genç kadın hastane yatağında yatıyor.

Yeni ameliyat olduğu sağ gözü halen bandajlı.

Sol gözü de kapalı... Acı ile sıktığı dudaklarından inleme sesleri çıkıyor.

Elahe Tavokolian, Eylül ayında kuzeydoğudaki Meşhed kentindeki protestolar sırasında İran güvenlik güçleri tarafından vuruldu.

Doktora öğrencisi olan Elahe sağ gözünü kaybetti.

Yaşadığı büyük zorluğu, Instagram hesabından paylaşacak kadar cesur hissetmesi için üç ay geçti.

Yaptığı paylaşımda, "Gözlerime nişan aldın ama kalbim hala atıyor" diye yazdı:

“Benim bir gözümü kapatarak birçok insanın gözlerini açtığınız için size teşekkür ediyorum.

"Kalbimdeki ışık ve gelecek güzel günlerin umudu beni gülümsetmeye devam edecek.

"Ama sen ve senin komutanının kalbi her geçen gün daha da fazla kararıyor.

“Ben yakında camdan bir takma göz alacağım ve sen de bir madalya alacaksın.”

Kör olan gençler hedef alındıklarını söylüyor

BBC, benzer şekilde hedef alınan bir düzine protestocuyu daha tespit etti.

2022 Eylül ayında başlayan Mahsa Amini protestolarına onbinlerce İranlı genç katıldı.

Ülke geneline yayılan protesto dalgasını, yaklaşık 20 bin kişinin tutuklandığı ve en az 500 kişi hayatını kaybettiği polis müdahaleleri izledi.

Gösterilerde kör olan gençler ise hedef alındıklarını söylüyorlar.

İran’da çevik kuvvet biriminin başı olan Tuğgeneral Hasan Karami, İran medyasında da yer bulan bu iddiaları yalanlıyor.

Protestocuların yüzüne "kasıtlı olarak" ateş etme suçlamasının "propaganda" olduğunu savundu.

Hukuk fakültesi öğrencisi olan Ghazal Ranjkesh yüzünden vurulan göstericilerden biriydi. Kasım ayında güneydeki Bender Abbas şehrinde vuruldu.

21 yaşındaki Ranjkesh, gözünü kaybettiği olayla ilgili sosyal medyada açık bir şekilde paylaşım yapan ilk kişi oldu.

Hastane yatağından paylaştığı videoda, sağ gözünden kan akarken yine de zafer işareti yapıyordu.

İranlı protestocuların güvenlik güçleri tarafından nasıl hedef alındığını gösteren bu video, ülkedeki ve yurtdışındaki İranlılar arasında viral oldu.

Ghazal videosuna, “Beni vururken neden gülümsüyordun?" diye yazdı.

Daha sonra bu videoyu, sesleri seçilebilen sağlık personelini korumak için sildi.

Ama Ghazal’ın bu paylaşımı, benzeri olmayan bir akım başlattı.

Benzer şekilde yaralanan genç kadınlar ve erkekler, internet üzerinden bir araya gelerek, yaşadıkları travmayı paylaşmaya başladılar.

Ghazal, Instagram'da yaptığı Farsça paylaşımda, "Gözlerin sesi herhangi bir çığlıktan daha yüksek" mesajını verdi.

Yakın bir zaman önce aynı platformda siyah beyaz bir fotoğrafını da paylaştı. Biraz yakınlaşana dek, bir moda çekimi izlenimi veren bir fotoğraftı bu.

Ghazal o paylaşımda, “Acı dayanılmaz ama buna alışacağım" diye yazdı:

"Hayatımı yaşayacağım çünkü benim hikayem daha bitmedi.

“Henüz kazanmadık ama zafer yakın…”

Ne kadar yaralı olduğu bilinmiyor

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İran genelinde bu şekilde kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

Hastanede gözaltına alınma korkusu ile bazı yaralı protestocular tıbbi yardım almamayı seçti.

New York Times gazetesi, benzer yaralanmaları olan 500 kişinin, geçen yıl Eylül ve Kasım ayları arasında Tahran'daki üç hastanede tedavi olmak için başvurduğunu tespit etti.

Tahran'da yaşayan bir sokak sanatçısı olan 32 yaşındaki Muhammed Farzi, Eylül ayında vuruldu.

Sağ gözüne çifte silahından çıkan saçma isabet etti.

Pişman olmadığını söyleyen Farzi, "İnsanların özgürlüğü için gözümü feda ettiğim için gurur duyuyorum." diyor.

Genç sanatçı, tutuklanma riskine karşın hastaneye gitti.

Gözü kurtarılabilirdi.

Ancak hastane masraflarına 2.500 dolar harcayan Farzi’nin tedavinin devamı için parası kalmadı.

32 yaşındaki genç, "Asıl mesele mali, psikolojik ve tıbbi destek" diyor.

Doktor Cafer Ghaempanah devlet yetkililerini, bu tür yaralanmalara karşı harekete geçmeye çağıran bir bildiriye imza atan 400 göz doktorundan biriydi.

Ghaempanah, kör olan protestocuların toplum nezdinde ‘sonsuz dek damgalanabileceği’ uyarısını yaptı.

Sosyal medyada viral olan videoda, "Bu gençler, yaşamlarının sonuna kadar, şiddetle bastırılan protestoların simgesi olacaklar” dedi.

Ghaempanah, bu gençlerin internet üzerinden kurduğu arkadaşlığın, destek grupları olarak gerçek hayata geçirilmesini gerektiği tavsiyesini de verdi.

Doktor Cafer Ghaempanah, büyük bir ameliyat öncesi Elahe'yi hastanede görmek için yaklaşık 900 km. yol kat etti.

Doktor, "Yapabileceğimiz tek şey bu… Acıyı, sıkıntıyı biliyoruz ve birbirimizin yanında olmalıyız." diyor.

Benzer şekilde gözlerini kaybeden çok sayıda kişi, sosyal medyada yaralı gözlerine karşın zafer işareti yapan bir fotoğraf paylaştı.

Ağrısına rağmen Elahe de ameliyatının ardından Instagram'da benzer bir paylaşım yaptı.

Yanında oldukları için babası, Doktor Ghaempanah ve bir arkadaşına teşekkür etti.