JP Morgan, iflas eden First Republic Bank'i satın alacak

Kaynak, Getty Images

1 Mayıs 2023, 12:48 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'in bugün iflas ettiğini ve JP Morgan Chase'e satılacağını açıkladı.

FDIC, açıklamasında ülkenin önde gelen bankalarından JP Morgan’ın First Republic Bank’i satın almak için sunduğu teklifi kabul ettiğini belirtti.

First Republic Bank kapatılacak ve 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı ile varlıklarının büyük bir kısmı JP Morgan'a satılacak.

San Fransisco merkezli First Republic Bank, 2008 yılında iflas eden Washington Mutual'dan sonra ABD tarihinde iflas eden en büyük ikinci banka. Bu yıl ise ABD'de iflas eden üçüncü kredi bankası.

Geçtiğimiz aylarda Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank de iflas etti.

Silikon Vadisi Bankası First Citizens Bank'e satılmış ve banka hisseleri dünya çapında değer kaybetmişti.

Ne olmuştu?

First Republic'in hisseleri Mart ayında, müşterilerinin 100 milyar dolarlık mevduat çekmesinin ardından yüzde 75 düşmüştü.

Mart ayı ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic'e destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

First Republic’in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, ABD’li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen Mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azalmıştı.

1985'te kurulan orta ölçekli borç veren First Republic, ABD'de yüksek varlıklı müşterilere hizmet veriyordu.

Bir süredir kriz halindeki bankanın müşterilerinin varlıkları FDIC açıklaması gelene kadar risk altındaydı.

ABD'de FDIC, müşteri mevduatlarını 250 bin dolara kadar sigortalıyor.

Ancak Silikon Vadisi Bankası ve Signature iflas ettiğinde FDIC, bankalara hücum yaşanmasını önlemek için tüm mevduatları garanti edeceğini söylemişti.

First Republic-JP Morgan anlaşmasının bu yöndeki detayları henüz bilinmiyor.

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını artırırken birçok borç veren banka üzerinde baskı oluşturuluyor.

Artan faiz oranları, oranlar daha düşükken bankaların satın aldığı büyük tahvil portföylerinin değerlerini düşürüyor.