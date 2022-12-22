İngiltere Fikri Mülkiyet Hakları Kurumu: Netflix şifresi paylaşmak yasalara aykırı

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22 Aralık 2022, 14:29 +03 Güncelleme 4 dakika önce

İngiltere'de Fikri Mülkiyet Hakları Kurumu (IPO), Netflix gibi dijital platformların abonelik şifresini paylaşmanın yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

IPO, şifrelerini paylaşan kişilerin mülkiyet hakları yasasını ihlal ettiklerini duyurdu.

İngiltere'de birlikte yaşamayan kişilerin, sözleşme şartlarına aykırı olmasına karşın dijital platform aboneliği şifrelerini paylaşması yaygın bir durum.

Netflix şimdiye kadar şifre paylaşanlara karşı yasal yollara başvurabileceğine dair bir imada bulunmadı.

IPO da bir süre önce sitesinde şifre paylaşımına ilişkin uyarısını kaldırdı.

Bununla birlikte kurum sözcüsü, şifre paylaşımına ilişkin yasal koşullarda ve IPO'nun tavsiyesinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Sözcü şöyle konuştu:

"Hem medeni hukukta hem de ceza hukukunda telif hakları yasalarıyla korunan içeriğe ücretsiz erişime imkan sağlamakla ilgili hükümler var. Koşullara bağlı olarak bu sözleşme ihlali, dolandırıcılık ya da ikincil derecede fikri mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirilebilir."

Sözcü, hizmet sağlayıcının düzenlemeler kapsamında yasal girişim başlatma hakkı olduğunu belirtti.

IPO'nun açıklamasında ceza yasasına gönderme yapması insanların şifre paylaştıkları için teoride kovuşturmaya uğrayabileceği anlamına geliyor.

Savcılık bu olasılığı dışlamamakla birlikte bunun için polis soruşturması gerektiğini vurguluyor.

Netflix, başkalarının hesaplarını kullananların kendi hesaplarına sahip olmasını, profillerini yeni bir hesaba taşımasını ve hesabına aile ve arkadaşlarını dahil etmek isteyenlerin alt hesaplar oluşturmasını kolaylaştıracağını açıklamıştı.

Şirket bu özellikleri önümüzdeki yılın başında daha geniş kapsamda devreye sokmayı planlıyor.

Digital i: Her dört aboneden biri şifresini paylaşıyor

Araştırma şirketi "Digital i"ın tahminlerine göre İngiltere'de sayıları dört milyon civarında olan Netflix abonelerinin dörtte biri şifrelerini başkalarıyla paylaşıyor.

Şirketin ürün yöneticisi Matt Ross BBC'ye, şifre paylaşımının Netflix ve diğer platformlar için önemli bir mesele olduğunu belirterek "Netflix'in reklam seçeneğine ek olarak, şifre paylaşımını engelleyip bu kişileri aboneye dönüştürmesi önemli bir ek gelir fırsatı oluşturabilir" dedi.

Mayıs'ta dönemin İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, kendisinin de Netflix şifresini paylaştığını açıklamıştı.

Dorries, "Annem ve çocuklarım hesabıma giriyor. Netflix hesabıma ülkenin farklı yerlerinden dört kişi daha giriyor" demişti.

Netflix, abone sayısını hızla artırdığı dönemde şifre paylaşımıyla ilgili esprili bir Twitter mesajı yayımlamış ve "Sevgi bir bağımlılıktır. Sevgi şifre paylaşmaktır" demişti.

Şirket abone sayısındaki büyümenin durmasından sonraysa ise şifre paylaşımınu engellemenin yollarını aramaya başlamıştı.