ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi: Bu yıl tüm Amerikalıları öldürebilecek kadar fentanil ele geçirildi

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45 dakika önce

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 2022'de tüm Amerikalıları öldürebilecek kadar fentanil ele geçirildiğini açıkladı.

DEA'ya göre, bu yılki operasyonlarda ele geçirilen fentanilin miktarı 379 milyon doz.

İki miligramlık bir dozun ölümcül olabileceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, eroinden 50-100 kat daha güçlü olan fentanili, ülke için en ölümcül uyuşturucu tehdidi olarak görüyor.

DEA, fentanilin büyük bölümünün Meksika'dan geldiğini söylüyor.

Kurumun açıklamasına göre bu yıl 4 bin 500 kilo toz ve 50,6 milyon adet fentanil tablet ele geçirildi.

Tabletlerin ağrı kesici hap görüntüsü altında ülkeye sokulduğu belirtiliyor. Geçen yıl ele geçirilen miktar bunun yarısı.

ABD'li yetkililer, bu uyuşturucuların Sinaloa ve Jalisco kartelleri tarafından, Çin'den gelen kimyasal maddelerle Meksika'daki fabrikalarda üretildiğini söylüyor.

Kaynak, Getty Images

Fentanil o kadar güçlü bir uyuşturucu ki, bir kalem ucu kadar miktarın ölümcül olabileceği belirtiliyor.

Bir yılda aşırı dozdan 100 binden fazla ölüm

Geçen yıl 100 binden fazla Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin üçte ikisi fentanil kullanımıyla bağlantılı.

DEA Başkanı Anne Milgram, bu yıl ele geçirilen miktarın ABD'de yaşayan 330 milyon kişiyi öldürmeye yeteceğini belirterek "DEA'nin ana önceliği, bugün Amerikalıları öldüren fentanilin baş sorumlusu Meksika kartelleri Sinaloa ve Jalisco'yu (CJNG) yenilgiye uğratmak" dedi.