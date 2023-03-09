Yaban arıları deneyimli grup üyelerini izleme yoluyla sorun çözmeyi öğreniyor

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9 dakika önce

İngiltere'de bilim insanları, yaban arılarının daha deneyimli grup üyelerini izleyerek sorun çözmeyi öğrendiklerini, "sosyal öğrenmenin" davranışları üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden uzmanlar, bir grup arıyı şeker ödülü içeren bir kutuyu açmaları için eğitti.

Araştırmaya göre, bu arılar daha sonra edindikleri bilgileri kolonilerindeki diğer arılara aktardı.

Araştırmacılar, "sosyal öğrenmenin" yaban arılarının davranışları üzerinde daha önce tahmin edilenden daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini keşfetti.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, bir kapağı döndürerek açılabilen bir kutuya şekerli su yerleştirdiler.

Kapak, kırmızı bir kolu iterek saat yönünde, mavi kolu iterek de saat yönünün tersine döndürülebiliyordu.

Bilim insanları, kapağı açmak için bu yöntemlerden birini kullanmaları konusunda bir grup arıyı eğitti. Bu sırada diğer arılar da izleyici durumundaydı.

Bu izleyici arıların ise alternatifi keşfettikten sonra bile, yüzde 98 oranında, eğitilen arı grubunu izlerken gördükleri yöntemi seçtiklerini tespit etti.

Çalışmada ayrıca, eğitilen arı içeren gruptakilerin, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kutu açtığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun arıların çözümü kendileri keşfetmek yerine davranışı sosyal olarak öğrendiklerini gösterdiğini söyledi.

Çalışmayı yöneten Dr. Alice Bridges, yaban arılarının doğal ortamlarında "kültürel olgular" sergileyen canlılar olarak bilinmediğini söyledi.

"Ancak deneylerimizde, primatlarda ve kuşlarda görülene benzer şekilde, yaban arısı gruplarında davranışsal bir 'eğilimin' yayıldığını ve sürdürüldüğünü gördük" dedi.

Bridges, bu yaban arıları gibi sosyal böceklerin davranışlarının "gezegendeki en karmaşık davranışlardan bazıları" olduğunu kaydetti.

Hem "mavi" hem de "kırmızı" kollar için ayrı ayrı eğitilen arıların aynı arı grupları arasına salındığı diğer deneylerde, izleyici arılar başlangıçta her iki yöntemi de kullanmayı öğrendi, ancak sonunda bir çözümü tercih etti ve bu daha sonra o kolonide baskın yöntem oldu.

Araştırmaya göre bu, arı popülasyonu içinde davranışsal bir eğilimin nasıl ortaya çıkabileceğini gösteriyor.