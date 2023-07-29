Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Avrupa'dan uçuşlar için uçak biletlerine fiyat sınırlaması mümkün değil

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



29 Temmuz 2023, 19:18 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türk Hava Yolları (THY) biletlerindeki artışın önüne geçilmesi için, tavan fiyat sınırlaması getirilmesi talebine talebine olumsuz yanıt verdi.

Bakanlık, böyle bir uygulamanın mümkün olmadığını ancak bilet fiyatlarının daha uygun hale gelebilmesi için rekabetçi bir ortamın teşvik ettiklerini bildirdi.

Hollanda’daki Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütü olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), THY’nin fahiş fiyatlarla bilet satarak fırsatçılık yaptığını savunarak, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu.

Yaz ayları ve bayram dönemlerinde THY uçak biletlerinin olağanüstü şekilde arttığını ve Avrupa’dan Türkiye’ye tek yön uçuşlarının bin euroya kadar çıktığını belirten IOT, tavan fiyat sınırlaması getirilmesini istedi.

IOT Başkanı Zeki Baran, “Bayram ve yaz tatillerinde vatandaşların bu ilgisini fırsat bilerek bilet fiyatlarının inanılmaz ölçüde yükseltilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yüksek bilet fiyatlarının yurtdışında yaşayan vatandaşların ana vatan ile bağlarını kesmesine izin verilmemeli” dedi.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, IOT’ye gönderdiği yanıtta, THY’nin yurtdışı uçuşları için tavan fiyat sınırlaması getirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Konunun bakanlık gündeminde olmadığı vurgulanan yanıtta, bilet fiyatlarının daha uygun hale gelebilmesi amacıyla rekabetçi bir ortamın teşvik edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, uçak bilet fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasa koşullarında havayolu şirketlerinin rekabeti ve tüketicilerin talebinin belirleyici olduğuna işaret edildi.