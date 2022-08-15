İskoçya, ücretsiz regl ürünlerine erişim veren ilk ülke oldu

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15 Ağustos 2022, 19:00 +03 Güncelleme 36 dakika önce

İskoçya, kamu kurumlarının regl ürünleri tedarik etmesini yasalaştırarak halk sağlığı tarihine geçti.

Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni mevzuat ile İskoçya, ücretsiz hijyenik ürün hakkını koruma altına alan ilk ülke oldu.

Regl Ürünleri Yasası, belediyelerin ve eğitim kurumlarının bu ürünleri ihtiyacı olanlara ücretsiz sunması anlamına geliyor.

İskoçya 2017'den bu yana kamuya açık ortamlarda hijyenik ürünlere erişim sağlamak için yaklaşık 27 milyon sterlin harcadı.

2020 yılında İskoç Parlamentosu'nda oybirliğiyle desteklenen mevzuat için kampanya yürüten İşçi Partisi Milletvekili Monica Lennon, regl ürünlerine ücretsiz erişim hakkını, "büyük bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi ve şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı krizi sürerken, Regl Ürünleri Yasası, hizmet ettiğimiz insanların iyiliği için politikacılar bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğini gösteren bir umut ışığıdır."

İskoçya'nın da içinde bulunduğu Birleşik Krallık'ta regl yoksulluğuyla mücadele etmek için çalışan bir sosyal girişim olan Hey Girls, regl ürünlerinin umumi tuvaletlerde tuvalet kağıdı kadar erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

'Regl yoksulluğu'

Girişimin yöneticilerinden Georgie Nicholson, pandemiden önce İskoçya'daki her dört kadından birinin bir noktada regl yoksulluğuyla karşı karşıya kaldığını söyledi ve bu durumu şöyle tarif etti:

"Süpermarkete gidiyorsunuz ve bir paket makarna mı yoksa bir kutu tampon mu alacağınızı seçmek zorundasınız. Bu kadar basit."

"Sırf çocuklarını besleyebilmek için regl dönemlerinde korunmayan ve regl ürünlerinden daha ucuz olduğu için çorap ya da ekmek içine doldurulmuş gazete gibi şeyler kullanan pek çok anne duyuyoruz."

Nicholson, İskoçya'nın dünyada ücretsiz regl ürünleri sağlayan ilk ülke olmasının "gerçekten büyük" bir dönüm noktası olduğunu da sözlerine ekledi.

İskoçya Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison ücretsiz regl ürünlerine erişimin "eşitlik ve onur için temel" olduğunu söyledi: