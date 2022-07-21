CIA Başkanı Burns: Ukrayna savaşında yaklaşık 15 bin Rus askeri öldü

Kaynak, Getty Images

28 dakika önce

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Başkanı William Burns, "Ukrayna'daki kazanımları Rusya'ya çok pahalıya mal oldu" dedi.

Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Burns, Amerikan istihbarat servislerinin tahminlerine göre, Ukrayna'da son 5 ayda yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.

Burns, Ukrayna'da yaklaşık 45 bin Rus askerinin de yaralanmış olabileceğini belirtti.

CIA Başkanı'na göre Ukrayna ordusu ise savaşta Rusya'ya kıyasla daha az kayıp verdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini ülkenin doğusundaki Donbas'ta yoğunlaştırdığına dikkat çeken William Burns, bunun Rus ordusunun savaşta gerekli dersleri çıkardığına işaret ettiğini savundu.

Burns, Rus ordusunun artık verdiği kayıpların da etkisiyle, Ukrayna'da belirlediği hedeflere uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlediğini söyledi.

Kaynak, EPA

'Putin çok sağlıklı görünüyor'

Öte yandan CIA Başkanı William Burns, ellerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiğine dair bir istihbarat olmadığını söyledi.

Bu yıl 70 yaşına giren Putin'in kansere yakalanmış olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

Burns ise açıklamasında, "Putin çok sağlıklı görünüyor" dedi.

Daha önce ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak da görev yapan Burns, geçen yıl Kasım ayında Moskova'ya giderek Kremlin'i, Rusya için Ukrayna'nın işgalinin sonuçlarının ağır olacağı yolunda uyarmıştı.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamış, ülkenişn doğusunda ve güneyinde askeri kazanımlar elde etse de başkent Kiev'i ele geçirememişti.

Kremlin'in 2014'te Kırım'da uyguladığı yöntemle Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlandığını savunan ABD dün Kiev yönetimine daha fazla uzun menzilli füze göndereceğini açıklamıştı.