Putin'in 'akıl hocasının' öldürülen kızı Darya Dugina kimdi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Darya Dugina için Salı günü Moskova'da anma töreni düzenlendi

30 dakika önce

"Putin'in akıl hocası" olarak bilinen, Rus milliyetçisi Aleksandr Dugin'in 29 yaşındaki kızı Darya geçtiğimiz günlerde arabasına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Rusya saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Savaşın odağı değişti. Peki, Darya Dugina kim ve neden öldürülmüş olabilir?

"Gelenek" adını taşıyan milliyetçi bir festivale katılan Dugin ve kızı Cumartesi akşamı yapılan etkinlikten birlikte ayrılacaktı ancak Dugin son anda kızından ayrı seyahat etmeye karar vermişti.

Darya Dugina, etkinlikten dönerken, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Pek çok kişi saldırının hedefinde kızının değil Aleksandr Dugin'in olduğunu düşünüyor.

Rusya Gizli Servisi FSB, bu suikastın arkasında Ukrayna'nın olduğunu söyledi. İddiaya göre şüpheli Ukrayna vatandaşı, saldırıyı gerçekleştirmek için Dugina ve babasını Moskova bölgesindeki festivale kadar izlemiş ve saldırının ardından da Estonya'ya kaçmıştı.

Ukrayna yetkilileri ise bu teoriyi reddetti ve ülkenin herhangi bir şekilde bu konuyla bağı olmadığını söyledi.

Zelenskiy'nin danışmanı Mikhailo Podolyak bunun Rusya'nın kurgusu olduğunu belirtti.

Kiev, Rusya'daki politik iç çatışmaların bu saldırının arkasında olduğunu söylüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıyı "alçak ve acımasızca" olarak değerlendirdi ve Dugina'ya "Cesaret Nişanı" verilmesini onayladı.

Babası Aleksandr Dugin ise Salı günü düzenlenen Moskova'daki cenaze töreninde, "O, Rusya için cephede öldü. Ve o cephe burada" dedi.

Darya kimdi?

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Darya Dugina ile babası medyada sıkça Ukrayna ve Batı karşıtı propaganda içeren konuşmalarıyla yer alıyordu.

Sözde Avrasya hareketinin kurucusu olan Aleksandr Dugin, "Putin'in akıl danışmanı" olarak tanımlanıyor.

Ayrıca Kremlin'de hakim olan aşırı milliyetçi ideolojinin ana düşünsel mimarı olarak tanınıyor ve Rusya'nın siyasi elitleri arasında görüşleri oldukça popüler.

Dugin'in bu jeopolitik teorisinin merkezinde, Rusya'nın misyonu olarak, İran'ın ve Avrupa karşıtı güçlerin yardımıyla dünyadaki ABD hakimiyetini sarsmak var.

Darya Dugina da babasının düşüncelerinin aktif bir savunucusuydu. Pek çok Rus televizyon ya da Youtube kanalına konuk olmuştu.

Aynı zamanda pek çok Rus hükümeti yanlısı yazı yayımlamıştı, sosyal medyada oldukça etkindi.

Babasının ideolojisinin yanı sıra, Ukrayna ve Belarus'un dahil olduğu Doğu-Slav birliğinden başlayarak Avrasya'ya dair büyük Rusya emellerini tekrar oluşturmaktan da bahsediyordu.

1992 doğumlu Dugina Moskov Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okudu.

Rus medyasında, öğretmenlerinin onun hakkında yetenekli ve zeki olduğuna dair yorumlarına yer veriliyor.

2012-2013'te Fransa'da Bordeaux III Üniversitesi'nde Antik Yunan filozufu Plato üzerine eğitim aldı ve tezinde de bu konuya odaklandı.

Meduza isimli bağımsız Rus internet sitesi, Dugina'nın 2010'ların ortalarında tanıştığı arkadaşlarıyla konuştu.

Onlar Dugina'yı sıcak ve açık fikirli, elektronik müziğe ilgili genç bir kadın olarak tanımlıyorlar. Bazıları Dugina'nın flüt çaldığı müzik grubunda onunda birlikte sahne almıştı.

İnternet sitesinde bir arkadaşının, "Çok ilginç biriydi, akıllıydı ama neredeyse çocukça bir masumluğu vardı" sözleri yer alıyor:

"Babasının düşünceleri dışında her şey hakkında konuşabilirmişiz gibi hissetmiştim. O düşüncelerden kaçındığı için değil, onun için bundan çok daha fazlası, kitap ve film bilgisi vardı. "

Nasyonalist baba

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Darya'nın babası o dönemde halihazırda milliyetçi ve Ukrayna karşıtı ideolojisiyle biliniyordu. Ancak zamanla daha da öne çıkmaya başladı.

2014 yılında Dugin'in Rusça, "Bence [Ukraynalıları] öldür, öldür ve öldür, başka bir şey konuşulamaz" dediğini gösteren bir video ortaya çıktı.

Birçok Rus buna öfkelendi, onun Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki sosyoloji ve uluslararası ilişkiler bölümünün başkanlığı görevinden alınması için hazırlanan dilekçe 10 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

Dugin görevden alındı.

Bir sonraki yıl, Kırım'ın 2014'teki ilhakında oynadığı düşünülen rol nedeniyle Dugin'e ABD ve Kanada tarafından yaptırım uygulandı.

Arkadaşlarının anlattığına göre, bundan kısa bir süre sonra Darya Dugina, bazı arkadaşlarını şaşırtacak ve onlarla aralarının bozulmasına neden olacak şekilde, Rus Ortodoks dinine çekildi.

Meduza web sitesinde bir arkadaşı şöyle diyor:

"Yavaş yavaş babasının büyük Avrasya fikirlerine bağlandı ve görüşmeyi bıraktık".

Ukrayna'nın Rus yanlısı işgali

2010'ların sonlarına doğru, Darya Dugina artık çeşitli Rus televizyon kanallarında görünmeye ve hükümete yakın web sitelerinde yazmaya başladı.

Genellikle Avrupa siyaseti hakkında yorum yapıyor, "yeni sağ" olarak tanımladığı siyasi güçlere desteğini ifade ediyor, onların liberallere karşı zafer kazanacağını öngörüyordu.

Dugina, 2018'de Rusya devlet medyası Russia Today için, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un düşüşü üzerine bir köşe yazısı hazırladı.

Aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen'i güçlü şekilde desteklediğini belirtti.

2017 ve 2022'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Le Pen'in zaferini umduğunu dile getirdi.

Dugina, bu yazılarında Antik Yunan filozofu Platon'a olan düşkünlüğüyle bağlantılı olarak "Platonova" mahlasını kullanıyordu.

Kaynak, Rusya Soruşturma Komitesi Fotoğraf altı yazısı, Rus ekipler aracın patladığı olay yerinde inceleme yapıyor

Dugina, Şubat ayında başlayan Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalini destekledi ve bunun "imparatorluğun oluşması" olduğunu yazdı.

Uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol şehrinin Rus kuvvetleri tarafından tamamen işgal edilmesinden kısa bir süre sonra, Haziran ortasında Azovstal çelik fabrikasını ziyaret etmişti.

Temmuz ayında, İngiltere tarafından Ukrayna ile ilgili dezenformasyon üretmekten yaptırım listesine alındı.

Suikastinden önce aşırı sağcı Rus yayınevi "Black Hundred" ile, "katılımcıların ve görgü tanıklarının hikayelerinin koleksiyonu" olarak tanımlanan The Book of Z'nin yakında yapılacak basımı için çalışıyordu.