Zelenskiy'den Batı'ya Rus turistlere yasak çağrısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı ülkelere tüm Rus ziyaretçilere yasak getirme çağrısında bulundu. Kremlin'in tepki gösterdiği bu çağrıya benzer yorumlar daha önce başka bazı Avrupa ülkeleri tarafından da dile getirilmişti.

Washington Post'a konuşan Zelenskiy, Rusların "felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları gerektiğini" söyledi.

Zelenskiy böyle bir yasağın, Rus havayolu şirketlerini ve Kremlin'le bağlantılı yetkilileri engelleyen mevcut yaptırımlardan daha etkili olacağını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenskiy'nin önerisini kınayarak, "buna son derece olumsuz gözle bakılır" dedi.

"Rusları ya da Rusya'yı izole etmeye yönelik her türlü girişim, geleceği olmayan bir süreçtir" ifadesini kullanan Peskov, öneriyi İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçteki ulusalcı uygulamalara benzetti.

Rusya vatandaşları hala Avrupa Birliği ve ABD vizesi alabiliyor.

Yaptırımlara rağmen Rusya'nın geniş küresel iş bağlantılarına sahip olması ve Rus turistlerin tatil bölgelerinde halen hoş karşılanması nedeniyle Zelenskiy'nin çağrısının sınırlı bir destek bulabileceğine inanılıyor.

Ancak Salı günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Ruslara turist vizesi vermeyi durdurun. Avrupa'yı ziyaret etmek bir ayrıcalıktır, bir insan hakkı değil" dedi.

Geçtiğimiz ay Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics da, Avrupa haberlerine odaklanan Politico internet sitesine verdiği demeçte, insani nedenlerle tanınacak istisnalar dışında AB ülkelerinin Ruslara vize vermeyi kısıtlaması gerektiğini söylemişti.

İki ülke de Ruslara Schengen vizesi vermeyi durdurdu ancak başka ülkelerden vize alanlar yine de Estonya ve Letonya'ya girebiliyor.

Finlandiya da Rus ziyaretçilere yönelik kısıtlamaları destekliyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ulusal yayın kuruluşu YLE'ye verdiği demeçte "Rusya Avrupa'da saldırgan, acımasız bir savaş yürütürken Rusların normal bir hayat sürmesi, Avrupa'da seyahat etmesi, turist olması doğru değil" dedi.

Estonya ve Finlandiya'nın vize konusunu yakında yapılacak bir AB dışişleri bakanları toplantısında gündeme getirmesi bekleniyor.

Diplomatik sorunlar yaşayan Bulgaristan ve Rusya, bir süredir karşılıklı olarak vize vermeyi bıraktı.

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AB'nin Schengen vizesi bir ziyaretçinin turizm ya da iş amacıyla 90 güne kadar üye ülkelerde kalmasına izin veriyor.

Ziyaretçi bu süre zarfında 26 ülkeden oluşan Schengen bölgesinde serbestçe seyahat edebiliyor.

Schengen bölgesi 22 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'ı kapsıyor.

Dolayısıyla Rus vatandaşları, doğrudan hava bağlantısı olmasa da çoğu AB ülkesini ziyaret edebiliyor.

Ancak Batı'nın yaptırım listesinde yer alan Putin ve Rus ordusuyla bağlantılı pek çok yetkili ile oligarkların ziyaretleri engelleniyor.

Zelenskiy daha önce, Batı'yı Rusya'dan yapılan tüm doğal gaz ve petrol ithalatını durdurmaktaki başarısızlığından dolayı kınamıştı.

Rusya'nın işgalinden doğan öfke, Ukrayna'da Rus kültürü ve diline karşı tepkiye yol açtı.

Bazı Ukraynalı ünlüler, toplum içinde artık Ukrayna'da yüzyıllardır konuşulan ve son derece yaygın olan Rusçayı kullanmayacaklarını duyurdular.