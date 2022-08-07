Buldan: Onurlu bir yüzleşme olmadan, Kürtler kimseye hakkını helal etmeyecektir

Kaynak, HDP

7 Ağustos 2022, 21:10 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” söylemlerine atıfta bulunarak, “Onurlu bir yüzleşme olmadan Kürtler kimseye hakkını helal etmeyecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, hafta ortasında Uludere’ye giderek Roboski Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmiş ve ziyaretten fotoğraflarla birlikte paylaştığı sosyal medya mesajında da “helalleşme” çağrısı yapmıştı:

"Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim."

Bu, Kılıçdaroğlu’nun ilk helalleşme mesajı değil. Daha önce de farklı konularda benzer ifadeler kullanmıştı.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP'nin "Çözüm Biz'de Savaşlara ve Sömürüye Hayır" mitingi bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda gerçekleştirildi.

'Kürtler sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir '

Partisinin İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenlediği "Çözüm Biz'de Savaşlara ve Sömürüye Hayır" mitinginde konuşan Buldan ise Türkiye’nin onurlu bir barışa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Siyasi rakiplerinin seçimler yaklaşında Kürtleri hatırladığını savunan Buldan, bu kişi ve partilerin kendilerinden utanması gerektiğini belirterek, “Kürtler sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir. Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz. Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir” dedi.

İktidarın “gidici” olduğunu savunan Buldan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi yönetenler bilsinler ki; gidicidirler, gelecek olanlar bu söylediklerimizi bu ülkeye getirecekler. Barışı da adaleti de demokrasiyi de insan haklarını da. Yeter ki bir olalım. Yeter ki birlikte mücadele edelim, el ele verelim omuz omuza verelim. Bunu gerçekleştirirsek Demirtaş da, Yüksekdağ da, Kışanak da, Baluken de özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizim mücadelemiz adalet ve barış mücadelesidir.”

Buldan konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi. Halkın yoksullukla mücadele ettiğini söyleyerek, “Onlar [iktidar] için Türkiye halklarının ne yaşadığı değil kendi iktidarları var” dedi ve şunları söyledi:

“Kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. Onlar her şeyi çalıyorlar. Gençlerin geleceğini, KPSS sorularını, kadınların geleceğini, işçilerin, emekçilerin yarınlarını, umutlarını çalıyorlar. Biz HDP olarak bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, işçilerinin, emekçilerinin yanındayız. Onların bunu çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Çaldıkları sadece bunlar değil TÜİK’te rakamların, Merkez Bankası'nda rezervlerin, yargıda hukukun, medyada hakikatin hırsızlığını yapıyorlar.”

Kartal mitinginde HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile birlikte HDP İstanbul İl Eş Başkanları İlknur Birol ve Ferhat Encü de söz aldı.