Fed’in faiz artırım sürecini yumuşatması bekleniyor

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1 Şubat 2023, 16:24 +03 Güncelleme bir saat önce

Amerikan Merkez Bankası Fed’in bugünkü toplantısında faizi 25 baz puan artırması bekleniyor.

Böylelikle kurumun geçen yıl yükselişe geçen enflasyona karşı faiz artırım sürecini yumuşatması öngörülüyor.

Bu kararıyla Fed’in faizi yüzde 4,50-4,75 bandına çıkarması beklenirken; bu da Kasım 2007 yılından beri faizin çıktığı en yüksek seviye olacak.

Fed yılın ilk faiz kararını TSİ 22:00’de açıklayacak.

Aralık ayında gelen veriler, yüksek faiz dolayısıyla enflasyonun yavaşladığını, ekonominin büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ettiğini göstermişti.

Reuters’ın haberine göre ABD merkezli banka Citi’nin küresel baş ekonomisti Nathan Sheets, bu yılın beklenenden daha az zorlayıcı olabileceği notunu düştü.

Fed geçen yıl faizi yedi defa yükseltmişti.

ABD’nin 2022 yılı enflasyonu yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Fed’in faiz artışlarına ara vereceği beklentisi hem küresel hem de ABD hisse senetleri piyasalarında yükselişlerin yaşanmasını sağladı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 22:30’da yapacağı toplantı, faiz artırımının ne zaman sona ereceği ve faizlerin tekrar düşürülmesine ne zaman başlanacağına dair vereceği mesajlar dolayısıyla piyasalar tarafından bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan ekonomik analiz şirketi Oxford Economics’in ABD baş ekonomisti Ryan Sweet, “Enflasyonu bitirdiklerine dair sağlam bir kanıt istiyorlar, ancak halen buna sahip değiller” dedi.

Kimi ekonomistlere göre Fed, istihdam piyasası koşullarının iyileşmesini bekliyor.

İngiltere merkezli ekonomik araştırma şirketi Pantheon Macroeconomics’in baş ekonomisti Ian Shepherdson, Fed’in “görevinin artık sona erdiğini”, bu yüzden faiz artırımına ara vermesi gerektiğini söyledi.