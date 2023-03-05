Diyarbakır Barosu Bursaspor-Amedspor maçı öncesi yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulundu, maçta sahaya çok sayıda madde atıldı

Kaynak, Fuchs Sports Fotoğraf altı yazısı, Sahaya atılan yabancı maddeler taç çizgisi yakınlarında zemini kapladı

5 Mart 2023, 14:43 +03 Güncelleme bir dakika önce

Diyarbakır Barosu, bugünkü Bursaspor-Amedspor maçı öncesi yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

TFF 2. Lig’de bugün Bursaspor’a konuk olan Amedsporlu futbolcuların ve teknik heyetin kaldığı otele dün gece havai fişek atıldı.

Bugünkü maç öncesinde de sahada iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Tribünlerden sahaya çok sayıda su şişesi ve patlayıcı madde atıldı.

Amedspor, sahaya atılan birbirine bantlanmış kurşunlar ve bir çakının da fotoğrafını paylaştı.

Maç öncesinde Amespor taraftarları tribünlerden atılan maddelerden korunmak için soyunma odasına geri dönmek zorunda kaldı.

Tribünlerde 1990’larda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşmiş beyaz Toros model arabanın ve Yeşil lakaplı istihbaratçı Mahmut Yıldırım’ın pankartları açıldı.

Kaynak, Amedspor

Maç başladıktan sonra da Bursaspor taraftarları sahaya çok sayıda madde atmaya devam etti. Atılan maddeler Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’e de isabet etti, bir süre oyun durdu.

Amedsporlu Muhammet Raşit Yöntem yedi dakika uzatılan maçın ilk yarısında, 48. dakikada tribünlerden atılan maddeler nedeniyle taç atışını kullanamayınca hakem bir kere daha oyunu durdurdu, yan hakemleri yanına çağırıp konuştuktan sonra maçın devamına karar verdi.

Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Diyarbakır Barosu konuyla ilgili suç duyurusunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğini belirtti.

İki takım arasında 25 Eylül’de Diyarbakır’da oynanan maçta da gerilim yaşanmış, sahaya yabancı maddeler atılmıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı açılmış, üç kişi bu nedenle gözaltına alınmıştı.

Siyasetçilerden tepkiler

Çok sayıda siyasetçi de yaşananlara tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Garo Paylan maç öncesi paylaşımında “Amedspor’a karşı Bursa’da dün gece geç saatlere kadar süren ırkçı gösterileri engellemeyen Valinin bugünkü maçtaki güvenliği sağlayacağından ciddi şüphe duyuyorum” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Bursaspor taraftarlarına müdahale edilmemesini "Bursaspor taraftarının durdurulması ya da maçın iptali için illa 'hükümet istifa' sloganlarının atılması mı lazım?" sözleriyle eleştirdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Yaşananlar spor ahlakının ve futbol kültürünün dışından odakların provokasyonlarıdır” dedi.

TİP lideri Erkan Baş, “Halkı birbirine düşürmeye çalışan, daha bir ay önceki depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem insana düşmandı” ifadelerini kullandı.

HDP’nin eski Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli ise “Bursaspor taraftarı olduğunu söyleyen bir güruhun saldırısı ve nefret söylemi kabul edilemez. Bursa halkı bir avuç faşiste ve kulübü bu hale sürükleyenlere gereken yanıtı mutlaka vermeli” paylaşımında bulundu.