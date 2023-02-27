Meksika’da seçim kurulu düzenlemesine karşı kitlesel protestolar

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başkent Meksiko’da Zocalo Meydanı ve etrafındaki sokaklar tamamen doldu

bir saat önce

Meksika’nın pek çok kentinde, seçim kurulunun işleyişini etkileyen bir yasaya karşı kitlesel protestolar düzenlendi.

Bunların en büyüğü, başkent Meksiko’daydı.

Protestoculara göre başkentte 500 bin kişilik bir yürüyüş düzenlendi. Yerel yönetim ise bu sayıyı 90 bin olarak açıkladı.

Tartışmalara yol açan yasa, Ulusal Seçim Enstitüsü’nün (INE) bütçesinde ve çalışan sayısında büyük bir kesintiye yol açıyor.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu kurumun partizan bir şekilde hareket ettiğini öne sürüyor.

Düzenlemeye karşı çıkanlarsa bunun demokrasiye bir saldırı olduğunu, Yüksek Mahkeme’nin anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etmesi gerektiğini savunuyor.

Meksiko’daki yürüyüşte Reuters’a konuşan protestocu Veronica Echevarria “Demokrasimizi savunmak için savaşıyoruz” dedi.

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Meksika’da Senato bu yasayı Çarşamba günü onaylamıştı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador’un imzalamasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.

BBC’nin Meksika muhabiri Will Grant, bunun ülkedeki en büyük tartışma konularının başında geldiğini aktarıyor.

Daha önce iki kere denedikten sonra Temmuz 2018’de seçilmeyi başaran Lopez Obrador, INE’yi uzun zamandır eleştiriyor.

Geçen ay da bu kurumu sandıklara sahte oyların koyulması, seçim tutanaklarının tahrif edilmesi ve oy satın alma gibi usulsüzlüklere göz yummakla suçlamıştı.

Obrador 2006’daki ilk seçiminde muhafazakar rakibi karşısında yüzde 1 oyla kaybettiği seçimin sonucunu uzunca süre tanımamıştı.

2012’deki seçimin ardından da benzer bir tutum aldı.