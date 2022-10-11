İngiliz istihbaratına göre Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, GCHQ Başkanı Jeremy Fleming

11 Ekim 2022, 15:33 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emare olmadığını söyledi. GCHQ, İngiltere'yi, siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat servisi. Kurum özellikle, dinleme faaliyetleriyle biliniyor.

B﻿BC'ye konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, "Nükleer silah hakkında yapılan herhangi bir konuşma çok tehlikeli, bu konu hakkındaki sözlerimize dikkat etmeliyiz" dedi.

Fleming, "﻿Rusya ordusunun ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını yönetme şeklini sevmesek, hatta nefret etsek de şimdilik bildiğimiz kurallar çerçevesinde ilerliyorlar. Buna nükleer silah kullanma ihtimali de dahil" diye konuştu ve ekledi:

"﻿Putin'in de savaşı daha da büyütmenin getireceği tehlikelerle ilgili olarak endişeli olduğuna eminim. Bu tehlikelere başka açıdan bakıyor ama henüz savaşta farklı taktiklere başvurmadı."

F﻿leming bu açıklamaları, her yıl düzenlenen Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Güvenlik Semineri'ndeki konuşması öncesi yaptı.

Kaynak, EPA

P﻿utin'in "izole" bir şekilde çalıştığı için yanlış kararlar verdiğini söyleyen Fleming, Rusya liderinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı seferberlik çağrısının "büyük bir çaresizliği gözler önüne serdiğini" düşünüyor.

Fleming, "Rusya'da toplumda ve ordudaki çaresizliği görüyoruz" dedi.