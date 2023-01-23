ABD: Başkan Biden'ın evinde 6 gizli belge daha bulundu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Geçen hafta Biden'ın Wilmington'daki evinin önünde, içeride arama yapan haberalma örgütlerine ait zırhlı araçlar görülüyordu

28 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden'in avukatlarının verdiği bilgiye göre, Adalet bakanlığı müfettişleri Başkan'ın Delaware'deki evinde yaptıkları aramada altı "gizli" belge daha buldu.

Wilmington'daki evinde Cuma günü yapılan aramada da, Biden'in, senatörlüğü ve Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcılığı dönemlerine ait bazı belgeler bulunmuştu.

Biden'ın avukatı Bob Bauer "el yazısıyla tutulmuş notlar" ve "bunlarla ilgili belgelere" de el konduğunu söyledi.

Biden ve eşi arama sırasında evde değildi.

Avukat Bauer'in açıklamasına göre Biden "Başkan yardımcılığı dönemine ait potansiyel kayıtlar ve potansiyel gizli belgeler için evinin tamamının aranmasına izin vereceğini Adalet Bakanlığı'na bildirmişti.

Bu ayın başlarında Biden'ın avukatları, Washington DC'de başkan tarafından kurulmuş olan Penn Biden Merkezi adlı düşünce kuruluşunda 2 Kasım tarihinde yapılan aramada, ilk gizli belgelerin bulunduğunu duyurmuştu.

İkinci bir kısım gizli belge yine avukatlara göre 20 Aralık'ta Biden'ın Wilmington'daki evinin garajında; bir başka belge ise 12 Ocak'ta evdeki bir depoda bulunmuştu.

Başkan, bu belgelerin bulunduktan hemen sonra çalışanları tarafından Ulusal Arşiv'e ve Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söylemişti. Biden'in belgeleri neden muhafaza ettiği ise açıklanmamıştı.

Biden açısından şeffaflık sıkıntısı: Özel savcı inceleyecek

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Başkanlık Kayıtları Yasası gereğince Beyaz Saray'a ait belgelerin, yönetim dönemi sona eren Başkan tarafından, güvenli bir şekilde saklanmak üzere Ulusal Arşiv'e teslim edilmesi gerekiyor.

Başkan Biden'a ait ev ve ofislerde bulunan belgeleri incelemekle görevlendirilen özel savcı Robert Hur, bunların ne ölçüde hassas dokümanlar olduğuna karar verecek.

Aramalar ve yeni belgelerin ortaya çıkışı, 2024 seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağını açıklaması beklenen Biden açısından sıkıntı yaratan gelişmeler oldu.

Biden ve eşi Jill hafta sonunu Delaware'nin Rehoboth Sahili'ndeki bir başka evlerinde geçiriyor. Bu ev de bu ayın başlarında aranmış ama New York Times'ın haberine göre herhangi bir belge bulunmamıştı.

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Biden'a ait bir ofiste ilk belgelerin bulunması ile Ocak ayında yapılan ve yine bazı belgelerin bulunduğu son arama arasında iki ay geçmiş olmasının, Başkan açısından şeffaflıkla ilgili sorular yarattığına dikkat çekiyor.

Biden'ın avukatları ise başkanın Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği yaptığını vurguluyorlar.

Başkan Biden bulunan belgeleri "dikkatsizlik" diye açıklarken, ilk kısım belgenin bulunuşunu Kasım'daki ara seçimler öncesinde kamuoyuna açıklamamış olmaktan "pişman olmadığını" söylüyor.

Eski başkan Trump'ın evinde bulunan gizli belgeler konusu

Biden'la ilgili bu soruşturma, eski başkan Donald Trump'la ilgili benzer bir soruşturmadan sonra ortaya çıktı.

Eski başkan Trump hakkında da Florida Mar-a-Lago'daki konutunda bulunan yüzlerce gizli belgeyi usulsüz bir şekilde saklamak ve mahkemenin celbine uymamaktan soruşturma sürdürülüyor.

Trump ve avukatları Florida'daki ev FBI tarafından basılarak aranana kadar belgeleri teslim etmemek için direnmişti. Trump, FBI'ın Biden'a iltimas geçtiğini ileri sürüyor.

Biden, Trump'ın evindeki belgelerle ilgili olarak "tam bir sorumsuzluk" yorumunu yapmıştı.