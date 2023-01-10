Eşi, Bolsonaro'nun Florida'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bolsonaro Florida'da yaşayan Brezilyalı destekçilerine sesleniyor (2022)

13 dakika önce

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karın ağrısı şikayetiyle Florida'da bir hastaneye kaldırıldığı, eşi tarafından duyuruldu.

Bolsonaro’nun Pazartesi günü Orlando kenti yakınlarındaki bir hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Eski cumhurbaşkanı 2018'de bıçakla yaralanmıştı ve o zamandan beri karın bölgesi ile ilgili sorun yaşıyor.

Jair Bolsonaro’nun eşi Michelle, Pazartesi günü Instagram hesabından kocasının karın rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında olduğunu doğruladı.

Reuters'e konuşan aileye yakın bir kaynak, durumunun "endişe verici olmadığını" söyledi.

67 yaşındaki siyasetçi, yaklaşık 10 gün önce Brezilya'dan ABD'ye gitti.

Geçen hafta görevi devralan Cumhurbaşkanı Lula’nın yemin törenine de katılmadı.

Brezilya’da yaşananlar, Bolsonaro’nun ABD’de bulunması nedeniyle de Washington’da tartışmalara neden oldu.

"Bolsonaro Florida'da olmamalı"

Demokrat Partili isimler ABD Başkanı Joe Biden’a, Bolsonaro'yu ülkeden gönderme çağrısı yapıyor.

Demokrat Temsilci Joaquin Castro, CNN'e "Bolsonaro Florida'da olmamalı. ABD, kendi ülkesi içinde terör kışkırtması yapan bu kişiye kucak açmamalı. Brezilya'ya geri gönderilmeli" dedi.

Kongredeki bir başka Demokrat olan Alexandria Ocasio-Cortez de benzer bir paylaşımda bulundu ve “Bolsonaro’nun Florida’da sığınmasına izin verilmemeli” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brezilya hükümetinden Bolsonaro'nun vizesiyle ilgili "resmi bir talep" alınmadığını söyledi.

Bolsonaro, Eylül 2018'de Minas Gerais eyaletindeki bir seçim mitingi sırasında saldırıya uğradı. Devamında da başkanlık seçimlerini kazandı.