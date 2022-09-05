Hırsızlar, spor salonu dolabını soydukları kadının banka hesabını boşalttılar

25 dakika önce

Shari Vahl, BBC Radio 4

Kaynak, CHARLOTTE Fotoğraf altı yazısı, Charlotte

İngiltere'de iş çıkışında spor salonuna giden bir kişinin soyunma odasındaki dolabı soyuldu. Hırsızlar, söz konusu kişi egzersiz yaparken cüzdanını çalıp sadece 90 dakika içinde 8 bin sterlinlik alışveriş yaptılar.

Londra'nın Chiswick semtinde yaşayan ve adının tamamının açıklanmasını istemeyen Charlotte isimli kadın, yaşadıklarını BBC Radio 4'un You and Yours programında anlattı.

Charlotte'un anlattıklarına göre 24 Ağustos'ta yaşanan olaydan önce kadın, iş çıkışında Virgin Active adlı spor salonunda egzersiz yapmaya gitti.

Kadın, banka kartları ve telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını dolabına koyup asma kilitle kilitledi.

Ancak döndüğünde dolabının tamamen boşatılmış olduğunu gördü. Charlotte, o an yaşadığı şoku anlatırken, "Öyle kalakaldım, adeta dondum" ifadelerini kullanıyor.

Ardından arkadaşının telefonuyla bankası Santander'i arayan Charlotte, operatörün "ağırdan alması" nedeniyle daha fazla paniklediğini şu sözlerle anlatıyor:

"Açıkçası bu noktada operatörün durumun aciliyetine yanıt vermesini bekliyor ve banka işlemlerinin durdurulduğundan emin olmak istiyorsunuz. Ancak o operatör böyle bir tavır sergilemedi" dedi.

Kaynak, IPA Fotoğraf altı yazısı, Kadının anlattığına göre hırsızlar Selfridges mağazasından 700 sterlinlik alışveriş yaptılar.

Charlotte, bankadan, kartının sadece 90 dakika içinde, Londra'daki iki farklı Apple mağazasından ve lüks markalar zinciri Selfridges'den yapılanlarla birlikte toplam 8 bin sterlinlik alışveriş için kullanıldığını öğrendi.

Charlotte, hırsızların tasarruf hesabına erişemeyeceğini düşünüyordu ancak tüm birikimi olan 10 bin sterlinin de cari hesabına aktarıldığını öğrendi.

Charlotte, "O an her şeyi kaybettiğimi düşündüm. Bu kadar büyük bir zarara uğradığıma inanamadım" diyor.

Kendisini oldukça kötü hissettiğini anlatan kadın, Santander'in hırsızlığa ikna olduğu için parayı iade edeceğini varsaydığını da söyledi.

Ancak, birkaç gün sonra bankadan bir telefon aldı ve Santander'in bazı alışverişleri iptal etse de 5 bin sterlinlik harcamayı durduramadığını öğrendi:

"Bana çok açık ve kaba bir şekilde 'Paranızı geri alamayacaksınız. Alışveriş sırasında şifrenizi kullandıkları için bu sizin suçunuz' dendi. Ayrıca şifremi bir kağıda yazıp çantamda tutmakla da suçlandım:

"Tamamen kırıldım çünkü sahip olduğum, tutunduğum tüm umutlar bir anda eriyip gitti.

"Kendimi korkunç bir olayda kurban gibi hissetmekten bir anda suçlu gibi hissetmeye nasıl geçtim bilmiyorum."

'Şifreme nasıl eriştiklerini bilmiyorum'

Charlotte daha sonra deneyimine ilişkin farkındalığı artırmak için sosyal medyayı kullandığını ve bir haftayı "delicesine masumiyetini kanıtlamaya çalışarak" geçirdiğini söylüyor.

Bundan sonra, kıdemli bir Santander personeli kendisini arayarak "tüm kalbiyle" özür diledi.

Santander ona 750 sterlin tazminat ödedi.

Charlotte hırsızların şifresine nasıl eriştiğini tam olarak bilmiyor ancak bankacılık uygulaması aracılığıyla eriştiklerine inanıyor. Santander, diğer bazı büyük bankalar gibi, mobil uygulamasının güvenlik bölümünde kullanıcı şifresini gösteriyor.

Banka, güvenlik kayıtlarında mobil uygulaması üzerinden herhangi bir veri sızıntısı görünmediğini belirtti.

Hırsızların o gün soyunma odalarına girebilmesini de spor salonunun güvenlik bariyerlerindeki bir hataya bağlıyor. Normal koşullarda izni olmayan kişilerin odalara girememesi gerekiyor.

Ancak banka, güvenlik verilerine göre, "mobil bankacılık uygulamasında hiçbir sorun görülmediğini" savunuyor.