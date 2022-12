Dünya Kupası: Katar 2022’den çarpıcı fotoğraflar ve hikayeleri

55 dakika önce

Lars Baron: Hırvatistan futbolcuları ısınmak için sahaya çıktığında stadın yarısı güneş alıyor, yarısı da gölgede kalıyordu. O an, Hırvat kaptanın aydınlık bir arka plan önünde siluetini çekmeye karar verdim. Fotoğrafın açısı sayesinde, siluetin yansıttığı yüz şeklinden bunun Modric olduğu net bir şekilde anlaşılıyordu.

Mattias Hangst: Bu maçı kuşbakışı takip etmek için stadın çatısına çıktığımda, Messi’nin bu turnuvadaki kilit oyunculardan biri olması nedeniyle her Arjantin hücumunda ona odaklandım. Messi’nin bir kaleciyle havada çarpışması her maçta görebileceğiniz türden bir şey değil. O anda 400 mm. lensimle onu takip ediyordum. Kalecinin eli top yerine Messi’nin suratına çarpınca hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Messi penaltıyı kaçırsa da Arjantin maçı kazandı.

Maja Hitij: Messi’nin oynadığı maçlarda soyunma odalarından sahaya çıkan tünelde her zaman bir heyecan olur, özellikle de futbolculara eşlik eden çocuklarda. Bazen gözleri diğer futbolcuları görmez bile. Messi de her zaman çocuklarla ilgilenir ve onlar için bunun unutulmaz bir anı olmasını sağlar. Tünelde çok sayıda TV kamerası da yer alır ve onların kadrajlarına girmemek için uğraşırken iyi bir açı bulmak kolay olmaz. Bu karşılaşma öncesinde Arjantinlilerin tarafına geçtim ve Messi’nin soyunma odasından takımını çıkarmasını beklemeye karar verdim. Her bir çocukla selamlaşsa da, başka bir oyuncuya eşlik eden bir kız bir anda onun yanına geçti ve büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Tam o anda başparmaklarını yukarı kaldırarak gülümsedi.