Kirstie Alley: Emmy ödüllü oyuncu hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images

23 dakika önce

Komedi dizisi Cheers rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, birçok yapımda yer alan oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Alley, kanser tedavisi görüyordu.

Ailesinin yaptığı yazılı açıklamada "Muhteşem, hayat dolu ve sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz" denildi.

Alley, 1980'ler ve 90'lar boyunca yayımlanan ünlü Cheers dizisindeki rolüyle Emmy ödülü de kazanmıştı.

Kansas eyaletindeki Wichita'da doğan Alley, Star Trek 2: Khan'ın Gazabı, Drop Dead Georgous filmleri ve Bak Şu konuşana serisinde de rol almıştı.

Açıklamada oyuncunun hangi kanser türüne yakalandığı belirtilmedi ancak "çok kısa süre önce teşhis konulduğu" ifade edildi:

"Çekirdek ailesi hep yanındaydı, büyük bir güçle savaştı ve yaşam sevincinin ne olursa olsun asla bitmediğinden emin olarak bizden ayrıldı. Ekranda ne kadar büyükse, ondan daha da harika bir anne ve büyükanneydi."

"Bak Şu Konuşana" serisindeki rol arkadaşı John Travolta, Instagram'da yaptığı paylaşımda Alley'nin fotoğrafının altına "Kirstie şu hayatta edindiğim en özel ilişkilerden biriydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir daha göreceğiz, biliyorum" yazdı.

Boston şehrindeki bir barda geçen NBC'nin Cheers adlı komedi dizisinde, Ted Danson'la birlikte rol almıştı. Dizinin en popüler olduğu dönemde kadroya giren ve 1993'te dizi final yapana kadar 147 bölümde rol alan Alley, önce buradaki rolüyle Emmy Ödülü aldı.