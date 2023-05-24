Trump'ın porno yıldızına yaptığı 'sus payı' ödemesiyle ilgili dava 2024 Mart'ında görülmeye başlanacak

Kaynak, Getty Images

Yazan, Brandon Drenon

Unvan, Washington

32 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir porno yıldızına “sus payı” ödemesiyle ilgili ceza davasının Mart 2024'te görülmeye başlanmasına karar verildi.

Bu sırada, Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor olacak.

Eski ABD Başkanı haberi, porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan ödemenin gizlendiği iddiasıyla ilgili davanın Salı günü görülen ön duruşmasında aldı.

Trump’a, ticari kayıtları tahrif etmekten 34 ağır suçlama yöneltilmişti.

Trump geçen ay suçlamaları reddetmişti.

Duruşmadan sonra Trump, sosyal ağı Truth Social'da duruşmanın zamanlamasına ilişkin öfkesini dile getirdi.

“Bizi, ön seçimlerin tam ortasında, 25 Mart'ta bir duruşmaya zorladılar" diyen Trump, bunun "çok adaletsiz" ve "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.

Karar öncesinde Yargıç Juan Merchan Trump'ın davayla ilgili olarak yapabileceklerine ve söyleyebileceklerine ilişkin kısıtlamaların kampanya yapma yeteneğini sınırlamayacağını söyledi.

Yargıç Merchan, Trump'ın "suçlamaları reddetmekte kesinlikle özgür olduğunu, suçlamalara karşı kendini savunmakta özgür olduğunu" söyledi.

Trump, davayı uzun zamandan beri "Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen adayını açık ara devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Mart 2024, Trump ve Cumhuriyetçi başkan adayı olmak isteyen diğer adaylar için yoğun bir ay olacak.

Adaylar, Şubat ile Haziran arasında, bir dizi kongre, ön seçim ve parti toplantıları için ABD çapında seyahat ediyor olacak.

Trump cinsel tacizden suçlu bulundu

Trump dünkü duruşmayla bu dava için ikinci kez hakim karşısına çıkmış oldu.

Trump, ilk olarak Nisan ayında mahkemeye çıktı ve 16 sayfalık bir iddianamede yer alan 34 ağır dolandırıcılık suçuyla suçlandı.

Bu suçlamalar, kendisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra sessiz kalması için para aldığını söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili.

Ülkede 'sus payı' ödemek yasa dışı değil, ancak dava Trump Daniels'a ödeme yapan eski avukatına geri ödeme yaparken kayıtlara nasıl geçirdiği etrafında dönüyor.

Trump, ödemenin yasal ücretler için olduğunu söyleyerek birinci dereceden ticari kayıtları tahrif etmekle suçlanıyor.

Ödemelerin "2016 seçimlerinden önce ve sonra Amerikan seçmenlerinden zarar verici bilgileri ve yasa dışı faaliyetleri gizlemeyi" amaçladığı iddia ediliyor.

Dava, Trump'ın karşılaştığı tek yasal sorun değil.

Mayıs ayının başlarında New York'ta bir hukuk mahkemesi jürisi, Trump'ı Elle dergisinin eski köşe yazarı E Jean Carroll'a yönelik iftira ve cinsel saldırıdan sorumlu buldu ve yaklaşık 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.