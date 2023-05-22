Graeme Souness bağış toplamak için Manş Denizi'ni yüzerek geçecek

Kaynak, Dan Griffey

22 Mayıs 2023, 17:03 +03 Güncelleme bir saat önce

Eski futbol yıldızı, teknik direktör ve yorumcu Graeme Souness, nadir görülen bir deri hastalığı olanlara yardım için Manş Denizi'ni yüzerek geçecek.

Eski Liverpool, Glasgow Rangers ve İskoç Milli Takımı oyuncusu ve Galatasaray Teknik Direktörü Souness BBC’ye yaptığı açıklamada, Kelebek Hastalığı diye de bilinen epidermoliz bülloza’nın “en amansız hastalık olduğunu” söyledi.

Souness, 16 saat sürecek yüzüşü yapmaya, 14 yaşındaki İskoç kız çocuğu Isla Grist ile tanıştıktan sonra karar verdi.

Nadir görülen genetik hastalık, en küçük dokunuşta bile derinin yarılmasına ve kabarmasına yol açıyor. Hastalığın tedavisi bulunmuyor, ancak orta şiddette görülen türü, yaş aldıkça hafifleyebiliyor.

Hastalıktan beş yıl önce haberdar olduğunu anlatan Souness, “Bu hastalık en amansız, en kötülerinden biri” dedi.

Isla Grist’in babası Andy de 18 Haziran’da yapılması planlanan ve İngiltere’den Fransa’ya 36 kilometrelik Manş Denizi geçişinde, dört diğer takım arkadaşıyla birlikte Souness’a eşlik edecek.

Kaynak, Dan Griffey Fotoğraf altı yazısı, Manş Denizi geçişinde Souness'a Isla'nın babası Andy de eşlik edecek

Andy de epidermolizi “acımasız” bir hastalık diye tanımladı ve şöyle konuştu:

“Isla için çok zor, tüm vücudunda kabartılar var. Vücudunun yarısı deriyle kaplı değil. Vücudunuzu sadece haricen etkilemiyor. Boğazınızın içinde kabarcıklar ve deri yarılmaları oluyor ve aman vermiyor.”