Gabon'da muhalefet orduya yönetimi sivillere bırakma çağrısı yaptı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gabon'da ordunun yönetime el koyması sevinçle karşılandı.

22 dakika önce

Ordunun yönetime el koyduğu Gabon'da muhalefet koalisyonu ordudan yönetimini sivillere teslim etmesini istedi.

BBC'ye konuşan Muhalefet Koalisyonu Alternance 2023'ün Sözcüsü Alexandra Pangha, "Ali Bongo'nun devrilmesinden mutluyduk ama uluslararası toplumun, ordudan iktidarı sivillere geri vermesini istemesini, Gabon'da cumhuriyet ve demokratik düzenden yana tavır almasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gabon'da Cumartesi günü yapılan başkanlık seçimlerinin resmi sonuçlarına göre devrik başkan Ali Bongo oyların üçte ikisini aldı. Ancak Alternance 2023 seçimleri hileli olarak nitelendiriyor ve kazandığını iddia ediyor.

Alternance 2023 Sözcüsü Pangha, cuntadan ülkenin yönetimindeki geçiş planını tartışmak üzere davet beklediklerini ancak henüz almadıklarını söyledi.

Darbenin lideri General Brice Oligui Nguema'nın Pazartesi günü geçici başkan olarak yemin etmesi bekleniyor. Cunta yönetimi Nguema'nın ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapacağını da açıkladı.

Ordu henüz yönetimle ilgili nasıl bir yol izleneceğine dair bir plan açıklamadı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Gabon'da ordudan siyasi sürece müdahil olmamasını istedi ve adil ve şeffaf seçim çağrısı yaptı.

Muhalefet Koalisyonu Sözcüsü, Bongo ailesinin iktidarının sona ermediğini düşündüğünü ekledi.

Pangha, General Nguema'nın Bongo ailesinin diğer üyeleri tarafından desteklendiğini öne sürdü, ancak bir kanıt sunmadı.

Gabon'da Bongo ailesinin siyasi kalesi olarak görülen Haut-Ogooué'de dünyaya gelen Nguema'nın Ali Bongo'nun uzaktan kuzeni olduğu söyleniyor.

Le Monde gazetesine göre Çarşamba günü verdiği demeçte Nguema da Bongo'nun uzaktan kuzeni olduğunu söyledi.

Nguema, Gabon halkının Ali Bongo'nun yönetiminden bıktığını ve başkanın üçüncü dönem için aday olmaması gerektiğini savunmuştu.

General, “Herkes bunu istiyor ama kimse sorumluluk almıyordu. Ordu bu sayfayı çevirmeye karar verdi” demişti.

Gabon'da Çarşamba günü Devlet Televizyonu'ndan halka hitap eden 12 asker, yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Askerler Cumartesi günü Ali Bongo'nun zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını duyurmuştu.

Darbeci askerler Bongo’nun bir oğlunun “ihanet” suçlamasıyla tutuklandığını da söylemişti.

Askerler geçiş döneminde tüm devlet kurumlarını feshettiklerini de açıklamıştı.

Ali Bongo, babasının 2009 yılında ölmesinin ardından iktidara gelmişti.