Kupa törenindeki öpücük skandalı: İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etti

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11 Eylül 2023, 00:15 +03 Güncelleme bir saat önce

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Futbolu Dünya Kupası’ndaki kupa töreninde, İspanyol forvet oyuncu Jenni Hermoso’yu öpmesinden sonra büyüyen eleştirilerin ardından istifa etti.

33 yaşındaki Hermoso, İspanya’nın İngiltere’yi geçerek elde ettiği kupadan sonra Rubiales’in kendisini öpmesine rıza göstermediğini söylemiş ve geçen Salı günü resmen şikayette bulunmuştu.

Rubiales yazılı bir açıklama yaptı ve istifasını Federasyon Başkan Vekili Pedro Rocha’ya sunduğunu belirtti.

Rubiales İngiliz televizyon yıldızı Piers Morgan’ın programında da “Çalışmalarıma devam edemiyorum” dedi.

46 yaşındaki Luis Rubiales, UEFA İcra Komitesi’ndeki Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa etti.

Rubiales, öpücüğün “karşılıklı ve rızaya dayalı” olduğunu söylemişti, ancak İspanyol futbol adamı daha önce de FIFA tarafından geçici olarak görevinden alınmıştı.

Hermoso’nun resmi şikayeti üzerine, Rubiales adli suçlamalarla da karşı karşıya kalabilir.

Rubiales’in yazılı açıklamasında “FIFA’nın hızla beni görevden uzaklaştırması ve bana karşı yürütülen açık kampanyayla birlikte, görevime geri dönemeyeceğim açık bir şekilde görüldü. Beklemekte ısrar ve göreve tutunmak ne sürece ne de İspanyol futboluna olumlu bir katkı yapmayacak” denildi.

Rubiales görevden ayrılmasıyla birlikte, İspanya, Portekiz ve Fas’ın ortaklaşa sunduğu 2030 Dünya Kupası ev sahipliği kampanyasının olumlu etkileneceğini umduğunu da ekledi.

İspanyol savcılar 29 Ağustos’ta olayın cinsel saldırı suçu oluşturup oluşturmayacağı konusundaki ön soruşturmalarını başlatmıştı.

Rubiales’in, kupa törenindeki öpüşme skandalından önce, İspanya’nın İngiltere karşısındaki 1-0’lık galibiyetini kutlarken de apış arasını tuttuğu görülmüş ama istifa çağrılarına direnmişti.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Ulusal Spon Mahkemesi’de Rubiales’e karşı bir disiplin soruşturması başlattı ve Hermoso’yu öperek “ciddi bir suç işlediğini” belirtti.

Ancak Spor Mahkemesi, hükümetin istediği gibi “çok ciddi suç” tanımlamasını kullanmamıştı. Bu tanım, Rubiales’in görevden alınabilmesinin yolunu açacaktı.