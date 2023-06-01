Play video, "Watch car fly off tow truck ramp on US motorway", Duration 0,30

ABD’de bir araba, çekici rampasının üzerinden uçtu

56 dakika önce

ABD’nin Georgia eyaletinde otoyolda son sürat giden bir otomobil, yol kenarında başka bir otomobile yardım etmek için bekleyen çekici kamyonun rampasının üzerinden uçtu.