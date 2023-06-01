ABD’de bir araba, çekici rampasının üzerinden uçtu
ABD’de bir araba, çekici rampasının üzerinden uçtu
ABD’nin Georgia eyaletinde otoyolda son sürat giden bir otomobil, yol kenarında başka bir otomobile yardım etmek için bekleyen çekici kamyonun rampasının üzerinden uçtu.
Rampanın üzerinden fırlayarak havalanan otomobil, yolda duran başka bir arabaya çarptı.
Olayın görüntüleri, yolun karşısında bekleyen polisin üzerindeki kameralara anbean yansıdı.
21 yaşındaki sürücü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan ABC kanalında yayımlanan Good Morning America programının aktardığına göre sürücünün durumu stabil.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis yetkilileri otoylda bir çekici kamyon varken, diğer araçların şerit değiştirmesi gerektiğini söyledi.