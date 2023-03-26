Rusya Devlet Başkanı Putin: Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İskender füzeleri 500 km menzile sahip. (Fotoğraf: Arşiv)

Yazan, James Gregory

Unvan, BBC News

bir saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi.

Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, söz konusu hamlenin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal etmeyeceğini söylerken; ABD’nin de silahlarını Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığını hatırlattı.

Putin, Moskova’nın silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

ABD ise Putin’in açıklamalarından sonra Rusya’nın nükleer silahları kullanmak için hazırlık içinde olduğuna inanmadığını bildirdi.

Belarus’un savaşın sürdüğü Ukrayna ile uzun bir sınır hattı var. Ülke aynı zamanda NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya ile de komşu.

Bu hareketle birlikte Moskova, 1990’ların ortasından bu yana ilk kez yurt dışında nükleer silaha sahip olacak.

Sovyetler Birliği’nin 1991’deki çöküşüyle beraber silahlar Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan olmak üzere dört yeni bağımsız ülkeye nakledilmişti. Tüm savaş başlıklarının Rusya'ya transferi 1996'da tamamlandı.

Belarus hükümeti, Kremlin'in sıkı bir müttefiki ve aynı zamanda Ukrayna işgalini de destekliyor.

Putin, Cumartesi günü Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma meselesini uzun süredir gündeme getirdiğini söyledi.

“Burada da olağan dışı bir şey yok” diyen Putin şunları söyledi:

“ABD bunu onlarca yıldır yapıyor. Taktik nükleer silahlarını müttefik ülkelerinin topraklarında uzun süredir konuşlandırıyor."

Rusya, gelecek hafta itibarıyla silahları kullanabilecek personelin eğitimine başlayacak. Putin, Belarus'ta taktik nükleer silahlar için kurulacak depolama tesisi inşaatının da 1 Temmuz'a kadar tamamlanacağını söyledi.

Putin, nükleer silahları kullanmak için kullanılabilecek İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini söyledi.

Silahların ne zaman gönderileceğini belirtmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin üst düzey bir güvenlik danışmanı, Pazar günü yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın planlarının Belarus'un "iç istikrarsızlaşmasına yönelik bir adım" olduğunu savundu.