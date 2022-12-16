Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı: 9 yaralı, 5 gözaltı

Kaynak, DHA

16 Aralık 2022, 14:55 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda sekizi polis memuru, dokuz kişi yaralandı.

Kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Saldırı sonrası beş şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır-Mardin Kara Yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

İlk olarak Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet midibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş bir aracın patlatılarak terör saldırısının gerçekleştirildiğini" söyledi.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Soylu, "1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle hem arabayı buraya bırakı hem bombayı yerleştireni Lice istikametinde yakaladılar. Hemen sorguladılar" dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi."

Operasyonunun alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edeceğini belirten Soylu, saldırıda kullanılan araçla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Uzaktan kumandalı, öyle gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve Lice'de planlandıktan sonra da aracı buraya getirmişler ama şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bombanın türü, nevi ve bu konudaki bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır."

Emniyet Genel Müdürlüğü de saldırıyla ilgili açıklama yaptı.