Pawel Raczkowski: Yunan ligi maçı yönetmek için görevlendirilen Polonyalı hakemin 'sarhoş' olduğu iddia edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pawel Raczkowski UEFA'nın birinci grup hakemleri arasında yer alıyor

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Muhabir

Bildirdiği yer Atina

43 dakika önce

Yunanistan’da hafta sonu oynanan derbi maçını yönetmekle görevlendirilen Polonyalı hakem heyeti, Atina seyahatinde yaşananlar nedeniyle ülkelerine geri gönderildi.

Yunan medyasında orta hakem Pawel Raczkowski’nin, uçak seyahatinde fazla alkol aldığına yönelik iddialar yer aldı.

Bir spor gazetesi olan Gazetta’da yer alan iddiaya göre hakemler, uçak seyahatinde, Yunan futbolundaki sıkıntıları da “alaycı bir dille” konuşuyordu.

Ancak UEFA’nın elit hakem grubu arasında yer alan Raczkowki, bu iddialara karşın, saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savunuyor.

Yunanistan’da derbi maçlarında “şike” iddialarının önüne geçmek için bu maçlarda yabancı hakemlerin kiralanmasına karar verilmişti.

Ülkenin en büyük beş takımı; Olympiakos, Panathinaikos, AEK, PAOK ve ARİS arasındaki oynanacak maçlara şaibe iddiaları nedeniyle UEFA’nın göstereceği yabancı hakemlerin atanmasına karar verilmişti.

Süper Lig’de 69 puanla liderliğini korumaya çalışan AEK ile Selanik’in ARİS takımları arasında oynanacak maça da, 'büyük maç' niteliği taşıdığı için yabancı hakem heyeti talep edildi.

UEFA, maça orta hakem Pawel Raczkowki’nin liderliğinde Polonyalı hakem heyetini önerdi.

Sonrasında yaşananlarla ilgili Yunan medyasında da, Polonya medyasında da farklı iddialar yer alıyor.

Raczkowki ve yardımcılarını Cumartesi günü Atina’ya taşıyan uçakta, hakemlerin eleştirilerine kulak misafiri olan Yunan öğrencilerle önce bir sözlü düellonun başladığı öne sürüldü.

Polonyalı hakemlerin “sarhoş” olduğu da yazıldı.

Polonya Futbol Federasyonu ise hakemlerin arkasında olduklarını açıkladı.

Federasyon, hakemlerin alkollü olduğuna yönelik bir kanıt olmadığını, maçtan alınmalarının nedeninin de “Yunan medyasındaki öfke” olduğunu savundu.

Yunan futbolunun sorunları

Polonyalı hakemler ifadelerinde “sarhoş olmadıklarını; uçakta Yunan taraftarlar tarafından darbedildiklerini” savunmuşlar ancak Varşova’ya geri gönderilmişlerdi.

Şaşkınlık uyandıran olay, Yunan futbolunun içinde bulunduğu sorunların bir yansıması olarak görülüyor.

Ülkede maç öncesi taraftar grupları arasında ölümle sonuçlanan şiddet olayları yaşanabiliyor. Sahaya atılan isimler, maçlarda “şike yapılıp yapılmadığı tartışmaları” bitmeyen tartışmalar olarak sürüyor.

Hakemleri de içine alan bu güvensizlik ortamında, büyük kulüpler arasındaki karşılaşmaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesine karar verilmişti.