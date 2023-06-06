Kiev, Ukrayna birliklerinin Bahmut çevresinde ilerleme katettiğini duyurdu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Donetsk bölgesinde askeri hareketlilik artıyor.

46 dakika önce

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, ülkenin doğusunda savaşın yoğunlaştığı kentlerden Bahmut'ta birliklerinin ilerleme sağladığını söyledi.

Ukrayna birliklerinin bir karşı saldırı harekatına girişmesi uzun süredir bekleniyordu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Bahmut'taki askeri hareketliliğin bu anlama gelip gelmediğini açıklamadı.

Rusya ise yine Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te yeni bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etmişti.

Bahmut, aylardır çatışmaların merkezi konumunda. Stratejik olarak büyük bir önemi bulunmayan kent, savaşın sembolik bir noktası olarak önemli hale geldi.

Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı iddiaları, bağımsız olarak doğrulanabilmiş değil.

Ukraynalı yetkililer, BBC'ye yaptıkları açıklamada, küçük ölçekli ilerleme hamlelerinin planlandığını belirtmişti.

Savunma Bakanı Yardımcısı Maliar, yayımladığı sosyal medya gönderisinde, "Zorlu direnişe ve düşmanın pozisyonunu koruma çabalarına karşın, askeri birimlerimiz birkaç yönde ilerleme katetti" dedi.

Açıklanan verilere göre Ukrayna birlikleri, birkaç noktada 100 metre ile 1,6 kilometre arasında değişen mesafelerde Rus birliklerini geriletti.

Donetsk bölgesi, savaşın başından bu yana en uzun süren ve en şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi akşamı yayınladığı bir video mesajında, Bahmut'ta "beklenen haberleri getiren" Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

Rus paralı asker şirketi Wagner ise Mayıs sonunda kenti ele geçirdiğini duyurmuştu.

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Ukrayna'nın geniş çaplı karşı saldırı harekatı, bir süredir bekleniyordu. Ancak Kiev yönetimi bunun önceden duyurulmayacağını belirtmişti.

Bölgedeki askeri hareketlilik, söz konusu hamlenin başlamış olabileceği yorumlarına neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Donetsk'te yeni bir saldırının püskürtüldüğünü söyleyerek, saldırıda bulunan Ukrayna birliklerinin ağır kayıplara uğratıldığını ileri sürdü.

Kremlin, çatışmalarda Ukrayna'nın 250 askerinin öldürüldüğünü ve 16 tankının kullanılamaz hale getirildiğini iddia etti.

BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.