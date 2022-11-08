D﻿onald Trump, 2024 adaylığı için 15 Kasım'da 'çok önemli bir açıklama' yapacağını söyledi

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52 dakika önce

Daha önce 2024 başkanlık seçiminde 'çok büyük ihtimalle' aday olabileceğini söyleyen Donald Trump, 15 Kasım tarihinde Florida’da çok önemli bir açıklama yapacağını işaret etti.

Trump bu açıklamayı Ohio eyaletindeki bir mitinge yaptı.

Kongre için yarışan Cumhuriyetçilerin adayı J.D. Vance’e destek için bu mitinge gelen Trump’ın, başkan adaylığını da burada ilan edebileceği düşünülüyordu.

Donald Trump, beklenen açıklamayı 15 Kasım’a bırakma sebebi olarak da bugün yapılacak Kongre seçimlerini gösterdi.

Eski ABD Başkanı, “Ülkenin kurtulması anlamındaki bu kritik seçime olan dikkati dağıtmamak amacıyla” açıklamayı ara seçim sonrası bıraktığını söyledi.

76 yaşındaki Trump, ara seçimlerin kampanya döneminde olduka aktif bir rol oynadı ve desteklediği adaylarla mitingler yaptı.

Eğer Trump ikinci kez Beyaz Saray için yarışır ve kazanırsa bu, ABD tarihinde ikinci kez yaşanacak.

ABD Başkanı Joe Biden ise henüz ikinci bir dönem için yarışıp yarışmayacağını açıklamış değil.

Demokratların güçlü olduğu Maryland eyaletinde Demokrat adayın mitinginde katılan Biden burada 'sandıkta demokrasinin oylanacağını ' söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Maryland eyaletinde Demokrat aday Wes Moore'un mitingi

ABD’de bugün yapılacak ara seçimler, Kongre’deki dağılımı belirleyecek.

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için seçim yapılacak.

Parti bağı olmayan kamuoyu araştırmacılarının tahmini, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği yönünde.

Aynı şekilde Senato’da da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu alabileceği kaydediliyor.

Salı günkü seçimler ABD siyaseti ve Joe Biden’ın başkanlığının kalan dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ara seçimler genel olarak başkanın ilk iki yılının bir değerlendirmesi niteliğinde oluyor.

Biden’ın ise bir yıldır destek oranı oldukça düşük.