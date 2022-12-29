ExxonMobil, enerji şirketlerine 'aşırı kazanç vergisi' getiren AB'ye dava açtı

ABD merkezli enerji şirketi ExxonMobil, enerji şirketlerine "aşırı kazanç vergisi" getiren Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtı. Şirket, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi'ne ilettiği dava dilekçesinde, verginin enerji yatırımlarının azalmasına neden olacağını ve yatırımcılarda güven kaybına yol açacağını savundu.

Reuters haber ajansına konuşan Norton, son 10 yılda Avrupa'daki rafineri projelerine 3 milyar dolar harcadıklarını ve üretimi artırdıklarını belirtti.

Norton, "Artık Avrupa'ya yatırım yapmamız, kıtanın ne kadar cazip ve küresel olarak ne kadar rekabetçi olacağına bağlı" dedi.