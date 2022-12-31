Eski Papa 16. Benedictus 95 yaşında hayatını kaybetti

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Vatikan



17 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Roma Katolik Kilisesi’nin 265. lideri, eski Papa 16. Benedictus 95 yaşında hayatını kaybetti.

2005-2013 yılları arasında görev yapan 16. Benedictus, modern zamanlarda istifa eden ilk papa olarak tarihe geçmiş ve ‘’Emerit Papa’’ (emekli) unvanını almıştı.

Emekli papanın ölüm haberi Vatikan tarafından bu sabah duyuruldu.

Vatikan Basın Ofisi açıklamasına göre 16. Bendictus bu sabah yerel saatle 09.34’te hayatını kaybetti.

Cenaze işlemlerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

16. Benedictus’un durumunun ağırlaştığını, halefi Papa Francesco 28 Aralık’ta açıklamıştı.

Papa Francesco, selefinin ‘’çok hasta olduğunu’’ söylemiş ve onun için dua edilmesini istemişti.