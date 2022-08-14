İngiltere’de bazı süpermarketler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tek kullanımlık mangal satışını durdurdu

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17 dakika önce

İngiltere’de Morrisons, Sainsbury's, Tesco ve Co-op gibi büyük market zincirleri, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle mağazalarındaki tek kullanımlık mangal satışlarını durdurdu.

Ülkede itfaiye ekipleri, mevcut kuru havada yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Londra polis teşkilatı Met, hafta sonu için olası yangın riskini “çok yüksek” olarak güncelledi.

Cuma günü İngiltere’nin güneybatısı, güneyi, merkezi ve doğusunda “kuraklık” ilan edildi.

Co-op geçen yıl da, orman yangınları ile mücadele amacıyla, milli parkların yakınında bulunan mağazalarından tek kullanımlık mangalları kaldırmıştı.

Cuma günü süpermarketten yapılan açıklamada, “Aşırı sıcak hava nedeniyle bir önlem olarak, ikinci bir duyuruya dek tüm Co-op mağazalarında hazır mangalları satıştan kaldırdık” denildi.

Bir diğer zincir market Morrisons da benzer bir açıklamada şunları söyledi:

“Bu yaz Birleşik Krallık'taki uzun kuraklık dönemi nedeniyle, tüm mağazalardan tek kullanımlık barbeküleri geçici olarak kaldırıyoruz."

Sainsbury's ve Tesco da benzer açıklamalarda bulundu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Green spaces across England parched in weekend heatwave", Duration 1,07 01:07 Video altyazısı, Ülke genelinde yeşil alanlar hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgasıyla kavruldu.

Orman yangınlarında artış

İngiltere’de Temmuz ayında sıcaklıklar rekor kırarak 40°C'nin üzerine çıktı. Başkent Londra’da Pazar günü sıcaklıklar 33 °C'nin üzerinde seyretti.

Ulusal İtfaiye Konseyi'nden Mark Hardingham, “Bu yıl 745 orman yangını yaşadık ve bunun 150’si sadece geçen hafta çıktı. Geçen yıl 12 ayın tamamında 247 yangın çıktı” dedi.

Pek çok parkta ise çimlerin neredeyse tamamı kurdu.

Sıcaklıklar nedeniyle birçok insan plajlara akın etti. Lincolnshire Polisi, bir gencin Cumartesi günü denize girdikten sonra öldüğünü açıkladı.

Ancak Pazartesi günü itibarıyla düşük basıncın hakim olacağı ülkede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteorolog Dan Stroud, “Önce alçak basınç hakimdi. Ancak bu değişiyor. Hava daha dengesiz bir hal alacak” dedi.